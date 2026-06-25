Culiacán, Sin a 25 de junio. - En una nueva jornada de extrema violencia en diversos sectores de la capital del estado, cinco personas, dos de ellas del sexo femenino fueron asesinados a balazos y un niño resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado con urgencia a un hospital.

Los cuerpos de seguridad y del Ejército fueron movilizados ante el reporte de un ataque con armas automáticas a personas en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Solidaridad, en la parte norte de Culiacán.

En ese sector, una mujer de nombre Martha “N”, su hijo, José Yahir, menor de edad y un hombre, cuya identidad aún se desconoce, fueron privados de la vida por un grupo armado que les disparo en varias ocasiones al allanar el domicilio en el que se encontraban

Los hechos tuvieron lugar en la calle Anapurna, de la colonia Infonavit Solidaridad, en donde los peritos de la Fiscalía General del Estado recopilaron casquillos percutidos y levantaron las evidencias del ataque.

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En un segundo hecho que tuvo lugar en la colonia República Mexicana, varios hombres armados atacaron a una mujer de nombre Ada Aránzazu, la cual se encontraba acompañada de un menor de edad, cuyo nombre no fue revelado.

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Cerca de una vivienda de la avenida Nacionalismo quedó el cuerpo de la mujer con varios disparos de armas automáticas, en tanto que el menos de edad, tuvo que ser llevado a un hospital para ser atendido.

Un joven repartidor de comida que se desplazaba en una motocicleta, por una de las calles del fraccionamiento Santa Anita, fue privado de la vida de varios disparos de arma corta, por una persona que se le acerco y sin medir palabra accionó un arma.

Las autoridades no han logrado establecer su identidad, pero por sus rasgos, se puede presumir que se trata de un jovencito menor de los dieciocho años de edad.

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