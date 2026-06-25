Zacatepec. – Pobladores de la comunidad de Aquiles Serdán tomaron este jueves el palacio municipal de Santa María Zacatepec, Oaxaca; acusan al cabildo por falta de cumplimiento a los acuerdos para iniciar con los trabajos de construcción en el Bachillerato Intercultural Aquiles Serdán No. 48.

“El 12 de mayo de 2026, en Asamblea General Comunitaria, la presidenta municipal Rosa María Ramos Baños firmó un acta comprometiéndose a nivelar el terreno e iniciar la obra del BIC No. 48 en una próxima semana. La comunidad cumplió con su tequio, pero a la fecha, el terreno sigue sin tocarse y la obra no inicia”, señalaron.

Y es a través de la Asamblea General de la agencia de policía de Aquiles Serdán, determinó que la obra prioritaria para este año fiscal será el fortalecimiento de la infraestructura educativa del Bachillerato Intercultural (BIC) No. 48., la cual fue aprobada por el cabildo de la edil.

Donde se decidió incrementar una nave adicional con capacidad para tres divisiones de aulas didácticas. La construcción de un módulo de sanitarios independientes con una regadera cada uno de los espacios tanto de hombres como el de mujeres con sus respectivas instalaciones de fosa séptica.

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Los trabajos debieron iniciarse una semana después de los acuerdos, sin embargo, a la fecha las autoridades no se han vuelto a acercar, acusan los pobladores de Aquiles Serdán. “Para sumarnos con los trabajos, la comunidad acordó participar mediante tequio comunitario para la ejecución de la construcción, pero a la fecha el terreno sigue sin tocarse y la obra no inicia”, reiteraron.

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Entre pancartas de señalamientos, los pobladores exigen a la edil Rosa Ramos, dar cumplimiento con los acuerdos y abrir el palacio municipal para ser atendidos, luego que las autoridades cerraran las instalaciones del palacio municipal al percatarse de la manifestación.

En tanto, el cabildo informó a través de un comunicado que se encontraba en la ciudad de Oaxaca para atender la mesa de diálogo con las autoridades de la Agencia de Aquiles Serdán cuando un grupo de personas decidió tomar las instalaciones del palacio municipal.

“Es importante aclarar que en ningún momento se ha negado a la comunidad el derecho a la obra pública que le corresponde durante el presente trienio, especialmente tratándose de infraestructura educativa. Cabe recordar que, una vez firmada el acta de acuerdos correspondiente, el Cabildo acudió al lugar para dar el banderazo de inicio de la obra. Sin embargo, un grupo minoritario manifestó su desacuerdo, argumentando nuevas exigencias distintas a las previamente convenidas”, dijeron las autoridades.

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