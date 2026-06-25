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Gladyz Butanda Macías se registró para liderar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Estatal. En su primer mensaje afirmó que “vamos con la frente en alto a defender lo que hemos logrado y a construir el futuro de Michoacán”.
Arropada por militantes, simpatizantes, líderes y fundadores del partido, aseguró que se trata de un proyecto de todas y todos, no de una sola persona. “En Michoacán, la transformación ya arrancó y nadie la va a detener. Ahora nos toca consolidarla y construir, con fuerza, el segundo piso de este movimiento”, aseveró.
Butanda Macías reconoció que los tiempos actuales exigen un perfil preparado que camine el territorio de la mano del pueblo y que entregue resultados.
“Como mujer, como arquitecta y como una servidora pública que se ha formado en la justicia social, sé perfectamente cómo traducir los ideales de nuestro movimiento en realidades para las familias michoacanas.
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Butanda Macías reconoció que los tiempos actuales exigen un perfil preparado que camine el territorio de la mano del pueblo y que entregue resultados.
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“Como mujer, como arquitecta y como una servidora pública que se ha formado en la justicia social, sé perfectamente cómo traducir los ideales de nuestro movimiento en realidades para las familias michoacanas.
“Sé cómo se construye la paz desde las causas, cómo se detona el desarrollo en las regiones y cómo se cuida la unidad de nuestro partido: con diálogo y con respeto a las bases”, dijo.
Además, recordó que se vive un momento histórico al que no se dará marcha atrás. “¡Es tiempo de mujeres! Y que se escuche bien aquí y en todo el país: esto no es una cuota de género. Es una nueva forma de gobernar de frente, con honestidad y sin dejar a nadie atrás”, expuso.
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