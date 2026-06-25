Culiacán, Sin.-En un operativo de fuerzas federales y estatales en el que se tuvo una serie de enfrentamientos con un grupo armado, en la zona de la Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, se logró detener a un personaje prioritario de la delincuencia organizada, presuntamente se trata de Misael “N” “El Güero Pin”.

Durante el transcurso de este mes, en este municipio sureño se han registrado una serie de hechos de violencia, con ataques con explosivos lanzados con drones y con el registro de los femicidios de Griselda Abigail “N” de 20 años y la paraatleta, Grecia Guadalupe “N”, de catorce años de edad.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través de un breve comunicado pidió a la población de Escuinapa atender las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de las redes sociales oficiales, sobre las acciones que se despliegan.

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Dio a conocer que un grupo interinstitucional conformado por el ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías federales y estatales lograron detener a un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.

Con reportes divulgados por ciudadanos y automovilistas de la zona del municipio de Escuinapa, se conoció que durante el operativo desplegado, se suscitaron confrontaciones con civiles armados y bloqueos en tramos carreteros, por lo que se mantiene un patrullaje continuo

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