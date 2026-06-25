Monterrey. - Autoridades federales y estatales realizaron un cateo en una vivienda del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, como parte de las investigaciones para esclarecer el robo de aproximadamente 5 millones de pesos cometido en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Guadalupe.

El despliegue se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Hacienda Los Morales, donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal especializado en líneas de investigación relacionadas con narcomenudeo.

De acuerdo con información policial, las pesquisas derivadas del asalto condujeron a la ubicación del inmueble, debido a que existe la presunción de que podría tener algún vínculo con las personas que participaron en el atraco.

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El robo ocurrió el lunes en la sucursal del Banco del Bienestar localizada sobre la calle Hermosillo, en la colonia Torremolinos La Fe, en Guadalupe, cerca de los límites con el municipio de Apodaca. Según las primeras indagatorias, los responsables utilizaron armas de fuego para apoderarse del dinero y posteriormente escapar.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado si durante el cateo se realizaron detenciones o si fueron encontrados objetos o evidencias relacionadas con el asalto.

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El operativo forma parte de las diligencias que mantienen abiertas las autoridades para identificar y localizar a los responsables del robo millonario al Banco del Bienestar, uno de los hechos delictivos de mayor impacto registrados en la zona metropolitana de Monterrey en los últimos días.