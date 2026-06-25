Culiacán. - En un nuevo ataque a balazos a miembros de una familia cuando circulaban en un vehículo de modelo antiguo en la colonia Siete Gotas, en el extremo oriente de Culiacán, resultaron heridos de bala una pareja y su hijo de nombre Aarón “N” de solo tres años.

Los nuevos hechos de violencia en la capital del estado se registraron a solo tres días de que en la colonia Guadalupe, muy cerca del templo de la Lomita, considerado uno de los iconos de Culiacán, otra familia sufrió un ataque a balazos en el que el menor que los acompañaba, de nombre Abelardo “N” de 8 años, resultó herido en un brazo por esquirlas.

Sobre el nuevo hecho se conoció que la pareja conformada por Aaron “N” de 27 años y Paulina “N” de 23, en compañía del menor de tres años, circulaban por la calle Amador Zazueta de la colonia Siete Gotas.

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Hombres armados que viajaban en otros vehículos los comenzaron a perseguir con detonaciones de armas de fuego, por lo que los impactos dañaron los cristales y el chasis del vehículo en que se desplazaban los tres miembros de la familia.

Los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron a prestarles auxilio arribaron escoltados por militares y policías estatales, por lo que fueron llevados los tres a un hospital para su atención médica.

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Se desconoce los motivos por lo que los miembros de esta familia fueron blanco de disparos ya que en vehículo Honda color gris es de modelo viejo, por lo que se descartó que se haya tratado de un intento de robo de la unidad.