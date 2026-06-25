Al menos 17 personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego del atropellamiento registrado la noche de este miércoles en el centro de Cabo San Lucas, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con información preliminar difundida por el Ayuntamiento de Los Cabos, los hospitales de la localidad comenzaron a recibir a las víctimas poco después del incidente.

Atropellamiento en Cabo San Lucas durante festejos por la victoria de México. Foto: Especial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la atención de 10 pacientes —ocho mujeres y dos hombres—, mientras que el Hospital General recibió a tres personas, el Hospital San Luke's a dos y el hospital AMC a una más. Además, otra persona permanece bajo atención especializada en código de emergencia, confirmó el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana.

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El incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, principal corredor turístico de Cabo San Lucas, donde cientos de residentes y visitantes se concentraron para celebrar la victoria de México por 3-0 frente a Chequia.

Según los reportes, el vehículo estaba en la zona donde se desarrollaban los festejos, los aficionados rodearon al vehículo, y el conductor avanzó de forma intempestiva, embistiendo a varias personas.

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Atropellamiento en Cabo San Lucas. Foto: Gladys Navarro/ EL UNIVERSAL

La zona permanece acordonada mientras corporaciones de seguridad y personal ministerial realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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El gobierno municipal informó que brinda seguimiento a las personas lesionadas y apoyo a sus familiares, además de habilitar un número de atención para quienes requieran información sobre las víctimas.

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El secretario general del Ayuntamiento pidió a la población evitar la zona para permitir se desarrollen las investigaciones.

Sobre los hechos circulan videos donde se advierte que el automóvil embiste a por lo menos una veintena de personas. Algunas can el pavimento mientras se escuchan gritos de auxilio y enseguida una multitud corre hacia el automóvil que terminó estrellándose con un señalamiento.

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Los festejos por el triunfo de @miseleccionmx esta noche terminaron en una emergencia en Los Cabos. Un conductor atropelló a decenas de aficionados q festejaban en Cabo San Lucas. Confirman 17 lesionados, uno de gravedad. pic.twitter.com/y6kT3NaeGC — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026

Esta noche la zona registraba una importante concentración de residentes y turistas que salieron a celebrar el resultado de la Selección Mexicana, luego del partido en esta jornada mundialista.

Reportan agresión a conductor que atropelló a aficionados en Los Cabos

El conductor del automóvil involucrado en el atropellamiento registrado la noche del miércoles en Cabo San Lucas fue agredido por un grupo de personas momentos después del incidente y trasladado a un hospital bajo código rojo, de acuerdo con reportes preliminares.

Tras el atropellamiento, decenas de asistentes se abalanzaron sobre el automóvil y golpearon al conductor antes de que intervinieran elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

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Hasta el momento, reportes preliminares de corporaciones de emergencia, confirmaron que el conductor fue trasladado en código rojo a un hospital, en tanto autoridades investigan los hechos y la zona sigue bajo vigilancia.

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