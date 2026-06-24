Estados | 24-06-26 | 23:02 | Actualizada | 24-06-26 | 23:02 |

León, Gto.- Cerca de 5 mil aficionados tomaron el Arco de la Calzada y las calles aledañas felices por el tercer triunfo consecutivo de la Selección Mexicana.

"¡México!, ¡México!... ¡ahora vamos por ti !", gritaron en grupos mientras otros resonaban las trompetas y se bañaban en espuma.

El ruido de las motos, bailes, hombres sobre zancos, con pelucas tricolores y el incesante ondear de las banderas predomina esta noche en el primer cuadro de la ciudad de León.

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La afición Leonesa celebra triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Xóchitl Álvarez
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La goliza del “Tri” emocionó a la afición leonesa que con saltos y porras afirmó que México se llevará la Copa en la justa internacional. "Vamos a ganar, vamos a ser los campeones, y quien piense lo contrario no es mexicano", expresó Manuel acompañado de su perro Bull, que vestía un moño en el cuello y la camiseta de la Selección.

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