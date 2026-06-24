La muerte de Mina, una osa rescatada de condiciones de cautiverio que comprometieron seriamente su salud, fue consecuencia de una enfermedad cardiaca crónica avanzada, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras recibir los resultados de la necropsia practicada al ejemplar.

De acuerdo con el dictamen médico, entregado el pasado 23 de junio, el animal falleció el 10 de junio debido a un paro cardiorrespiratorio derivado de una afección cardiaca severa que provocó edema pulmonar e insuficiencia respiratoria aguda. Los especialistas señalaron que estos hallazgos coinciden con los antecedentes clínicos de cardiomegalia e insuficiencia cardiaca que ya habían sido diagnosticados.

Mina permaneció durante los últimos nueve meses bajo resguardo de la Fundación Invictus A.C., luego de ser trasladada desde el sitio donde se encontraba confinada. Durante ese periodo recibió atención veterinaria especializada, monitoreo permanente, medicamentos y diversos estudios para tratar las múltiples afectaciones que presentaba.

La Profepa y Fundación Invictus informan sobre el fallecimiento de la osa Mina a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.



La Procuraduría agradece a Invictus su profesionalismo y compromiso, pues desde que llegó Mina a esta institución, diariamente le dio la mejor atención… pic.twitter.com/qY06a7MTGb — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 24, 2026

Un rescate que no logró revertir años de deterioro

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Entre los padecimientos que enfrentaba se encontraba una desnutrición crónica, condición que habría contribuido al deterioro de su sistema cardiovascular. Además, sufría graves problemas dermatológicos que, según las autoridades, pudieron ser controlados y aliviados durante su estancia en el santuario.

La Profepa reconoció el trabajo realizado por la Fundación Invictus, institución que brindó cuidados especializados al ejemplar en sus últimos meses de vida, con el objetivo de mejorar su calidad de vida pese a su delicado estado de salud.

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En paralelo, la dependencia federal informó que el procedimiento administrativo iniciado contra el establecimiento donde Mina permaneció antes de su rescate ya fue concluido. La resolución, notificada en marzo de este año, contempla sanciones y medidas de reparación del daño para los responsables.

No obstante, las autoridades precisaron que dichas sanciones aún no pueden ejecutarse debido a que la resolución fue impugnada mediante recursos legales, los cuales continúan en proceso de revisión. Mientras estos procedimientos no sean resueltos, las medidas determinadas permanecerán suspendidas.

dmrr/cr