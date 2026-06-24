Morelia, Michoacán. - La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Desireé Molina Aguilar, renunció al cargo, para buscar, la Coordinación en Michoacán de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.

En su misiva, dirigida al gobernador de Michoacán, la hasta hoy, funcionaria estatal, se dijo agradecida por la confianza para dirigir la política educativa de la entidad.

“Han sido casi cuatro años de arduo trabajo y retos asumidos con toda responsabilidad, en los que logramos que la educación volviera a ocupar un lugar fundamental. Me despido con grandes satisfacciones, sabiendo que avanzamos en devolverle la dignidad a las escuelas, a nuestras maestras y maestros, y a la figura del servicio público”, subraya Molina Aguilar en el documento.

Señaló enfática, que a lo largo de este tiempo y en el desarrollo del Plan Michoacán, se logró recuperar la rectoría de la educación, impulsó la justicia laboral, la innovación educativa y la pedagogía en el estado.

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“Con la satisfacción del deber cumplido, he tomado la decisión de concluir esta responsabilidad pública para continuar sirviendo a Michoacán desde otros espacios, siempre con el mismo compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y el bienestar de nuestro pueblo”, expuso Gabriela Desireé Molina.

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La senadora, Reyna Celeste Ascencio Ortega, solicitó licencia en la Cámara Alta, con la misma finalidad de competir internamente por la Coordinación en Michoacán de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.

Con estas separaciones del cargo, suman ya seis los aspirantes a ocupar la Coordinación en Michoacán de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.

Se trata de: Gladyz Butanda Macías, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) del Gobierno de Michoacán; Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán; Fabiola Alanís Sámano, diputada local y el senador, Raúl Morón Orozco.

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