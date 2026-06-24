Los casos de cinco presuntos ladrones de motocicletas que la semana pasada aparecieron atados con cinta a postes o estructuras públicas en Lagos de Moreno, ha provocado que en redes sociales se atribuyan los hechos a un presunto justiciero al que ya se le conoce como “el Batman local”.

El primer caso se reportó el 12 de junio en la colonia El Calvario, donde un hombre fue encontrado durante la madrugada atado con cinta a un poste, golpeado y con la palabra “rata” pintada en la frente, junto a él también se localizó una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Los siguientes siete días la escena se repitió en cuatro ocasiones en distintos puntos del municipio con algunas variantes: en algunos lugares se dejaron mensajes escritos en cartulinas en los que se advierte de castigos más severos si los robos de motocicletas continúan, y en lugar de la palabra “rata” algunos de los sujetos amarrados llevaban pintados en el rostro grandes bigotes de roedor; pero todos estaban golpeados y a su lado se encontraba una moto robada.

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El último caso se reportó el viernes 19 de junio en la colonia Paseos de la Montaña, pero cuando los policías municipales llegaron sólo encontraron una motocicleta y restos de cinta adheridos a un poste.

Aunque públicamente se ha señalado como ladrones a los sujetos que han aparecido atados, para la Fiscalía de Jalisco se trata de víctimas por dos razones: nadie los ha denunciado formalmente por robo y fueron sometidos con violencia por uno o varios desconocidos, golpeados y expuestos al escarnio público.

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Sin embargo, ninguno de ellos ha denunciado al o los agresores, por lo que la investigación abierta por la Fiscalía del estado para intentar esclarecer lo ocurrido no ha prosperado.

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