Estados | 24-06-26 | 17:09 | Actualizada | 24-06-26 | 17:09 |

Cuernavaca. - El corresponsal de en Morelos, , fue reconocido con el Premio al Mérito Periodístico del estado de Morelos 2026 por su trabajo titulado “Discúlpame por haberte chingado la vida”, en el rubro de Crónica y periodismo narrativo.

Este miércoles, el Congreso de Morelos entregó reconocimientos a nueve trabajadores de los medios de comunicación, distinguidos en el ejercicio del periodismo por su apego a la verdad, objetividad y lucha en la defensa de las libertades de expresión, información y opinión,

Durante el evento, el legislador Francisco Erick Sánchez Zavala, en representación del presidente de la Junta Política y de Gobierno, , resaltó que la entrega de la Presea al Mérito Periodístico, adquiere un significado especial, ya que “no se trata únicamente de una distinción honorífica, se trata de un reconocimiento público a trayectorias construidas con esfuerzo, dedicación y profesionalismo; a historias de vida vinculadas con la búsqueda permanente de la información y con el servicio a la sociedad”.

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Sánchez Zavala reiteró el respeto del Poder Legislativo a la libertad de prensa y su reconocimiento a todas y todos los periodistas de Morelos, por desempeñar una tarea fundamental para la democracia.

Los galardonados fueron:

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  • Caricatura/historieta/animación: Miguel Ángel Gutiérrez León y Vélez
  • Crónica / periodismo narrativo: Justino Miranda Rodríguez
  • Entrevista: Jaime Zahid Sotelo Torales
  • Fotografía: Silvia Lozano Venegas
  • Periodismo científico y cultura: Irma Jiménez Albarrán
  • Periodismo de opinión y análisis: Francisco Andrés Salas Salgado
  • Periodismo multiformato: Luis Alberto Beltrán Fernández
  • Reportaje: Omar Maldonado Sandoval
  • Trayectoria periodística: Luis Pablo Carrillo Manjarrez.

El trabajo de Justino Miranda se basa en una entrevista realizada a alias La Víbora, sentenciado a 27 años de prisión por el delito de secuestro.

dmrr/cr

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