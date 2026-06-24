Cuernavaca. - El corresponsal de EL UNIVERSAL en Morelos, Justino Miranda, fue reconocido con el Premio al Mérito Periodístico del estado de Morelos 2026 por su trabajo titulado “Discúlpame por haberte chingado la vida”, en el rubro de Crónica y periodismo narrativo.

Este miércoles, el Congreso de Morelos entregó reconocimientos a nueve trabajadores de los medios de comunicación, distinguidos en el ejercicio del periodismo por su apego a la verdad, objetividad y lucha en la defensa de las libertades de expresión, información y opinión,

Durante el evento, el legislador Francisco Erick Sánchez Zavala, en representación del presidente de la Junta Política y de Gobierno, Oscar Daniel Martínez Terrazas, resaltó que la entrega de la Presea al Mérito Periodístico, adquiere un significado especial, ya que “no se trata únicamente de una distinción honorífica, se trata de un reconocimiento público a trayectorias construidas con esfuerzo, dedicación y profesionalismo; a historias de vida vinculadas con la búsqueda permanente de la información y con el servicio a la sociedad”.

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Sánchez Zavala reiteró el respeto del Poder Legislativo a la libertad de prensa y su reconocimiento a todas y todos los periodistas de Morelos, por desempeñar una tarea fundamental para la democracia.

Los galardonados fueron:

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Caricatura/historieta/animación: Miguel Ángel Gutiérrez León y Vélez

Crónica / periodismo narrativo: Justino Miranda Rodríguez

Entrevista: Jaime Zahid Sotelo Torales

Fotografía: Silvia Lozano Venegas

Periodismo científico y cultura: Irma Jiménez Albarrán

Periodismo de opinión y análisis: Francisco Andrés Salas Salgado

Periodismo multiformato: Luis Alberto Beltrán Fernández

Reportaje: Omar Maldonado Sandoval

Trayectoria periodística: Luis Pablo Carrillo Manjarrez.

El trabajo de Justino Miranda se basa en una entrevista realizada a Modesto Vivas Urzúa, alias La Víbora, sentenciado a 27 años de prisión por el delito de secuestro.

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