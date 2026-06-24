Mérida, Yucatán. - El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) autorizó el registro de un nuevo partido político estatal para Yucatán, el cual se denomina Alianza Social Yucatán.

Con este nuevo organismo político aumentó a ocho el número de partidos políticos registrados en el estado, los cuales son: Morena, PVEM, PT, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PAN y ahora Alianza Social de Yucatán.

El nuevo partido político competirá por primera ocasión en las elecciones de 2027, y podrá postular candidatos a presidentes municipales y diputados locales, exclusivamente, por tratarse de una organización con registro estatal.

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El nuevo instituto político surge luego de un año de proceso ante el Iepac, el cual inició en abril del 2025, en el que tres organizaciones de ciudadanos realizaron asambleas constitutivas de partidos políticos, distritales y municipales, pero solo Alianza Social de Yucatán alcanzó el registro.

Las otras dos organizaciones que participaron pero que no lograron el aval del Iepac son “Jalacho’ob mexicana” y “Socialista del Sureste”, este último por segunda ocasión no logró su registro, incluso hace diez años también participó en el proceso constitutivo.

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