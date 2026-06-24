Juchitán. – Pescadores y restauranteros de Ensenada La Ventosa, agencia de Salina Cruz, exigieron a Petróleos Mexicanos (Pemex), que sustituya los cuatro emisores que transportan residuos desde la refinería a un kilómetro de mar abierto.

El reclamo de los pescadores tomó fuerzas nuevamente porque desde ayer la playa y el área de pesca amanecieron con manchas negras y viscosas, mientras que el agua del mar, azul limpio, se ennegreció con los residuos del hidrocarburo que ha estado arrastrando el oleaje.

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La Ventosa, dijo la agente municipal Margarita Domínguez, no puede seguir siendo el drenaje o la fosa séptica de Pemex, porque cada emisor tira al mar todos los residuos de la refinería. Ahorita, tenemos como tres kilómetros de playa contaminada, añadió.

Aquí hay mucha molestia contra Pemex porque en este año van como 15 o 20 derrames en nuestra playa, los pescadores suspenden sus labores como un mes. Si la petrolera no quiere cambiar sus emisores, pues que los levanten, que los retiren y se los lleve a otro lado, dijo.

Foto: Especial

"No tiene caso que Pemex mande a resanar los emisores, con el oleaje vuelve a quedar igual y el emisor número cuatro, tiene pendiente una reparación que debía ejecutar en noviembre del año pasado, pero ya no nos interesa esa reparación, ¡exigimos que los cambien!", asentó.

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¿A dónde los pueden llevar? Eso es problema de Pemex que, si tiene dinero para construir una refinería, ¿Por qué no invierten en sustituir o de plano cambiar de lugar esos emisores que se introdujeron al mar hace más de 50 años?

Doña Margarita Domínguez explicó que además de los restauranteros, están afectados unos 150 pescadores de atarrayas y de la cooperativa Barra del Río Tehuantepec, quienes en estos días sufren los fuertes olores por la contaminación, que irritan la garganta.

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