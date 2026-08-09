Espectáculos | 09-08-26 | 03:49 | Actualizada | 09-08-26 | 10:39 |

Todos los días se ven noticias sobre discriminación, bullying e incomprensión a lo diferente, es por ello que los, quienes ayer estrenaron "", creen que es importante erradicar estos problemas desde la infancia.

es el encargado de producir la y que actualmente se presenta en el Teatro Sergio Magaña.

, porque la problemática a la que se enfrentan Guille y el Nahual es que ambos se sienten solos porque nadie habla con ellos. Con el Nahual, porque es un ser muy diferente y nadie lo entiende, hasta que llega ella, que no nota las diferencias", dijo.

Guille es una niña que anhela tener una mascota, lo que la lleva a conocer a un peculiar que vive aislado por el miedo que provoca su apariencia. De este encuentro surgirá una amistad que transformará la forma en que ambos entienden el mundo y los llevará a .

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“Trabajamos la historia en base a normalizar la diferencia y la amistad; si bien es un texto que Emilio Carballido escribió hace más de 30 años, nos pareció atemporal, y en la adaptación fue hacer énfasis en el cuidado de los recursos naturales”, explicó Alexis Morales.

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Es también en la figura del Nahual que esta compañía busca crear conciencia sobre el respeto hacia las mascotas y animales en general.

Para lograr conectar con las infancias, se creó una marioneta inspirada en los alebrijes para representar al Nahual, muy parecido al que se utiliza en el musical "El rey león".

“Tocamos el tema del nahual, pero como lo veían en la época prehispánica, que era un ser de acompañamiento hacia la otra vida que cuidaba al individuo en el plano terrenal; es lo que quisimos en el títere”.

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El elenco de "Guille y el Nahual" lo integran , , , y , bajo la , quienes subirán cada sábado y domingo al escenario para contar esta historia, y el 16 de agosto tendrán unapara la comunidad sorda con .

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