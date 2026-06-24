Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, lamentaron el fallecimiento de un joven trabajador, en el accidente que se registró en la obra del Acueducto Guadalupe Victoria.

“Con profundo dolor expreso mis condolencias a la familia de Christian Arturo Cárdenas Cárdenas, trabajador del proyecto del Acueducto Guadalupe Victoria”, expresó el mandatario tamaulipeco a través de sus cuentas en redes sociales.

En la publicación, que estuvo acompañada por una esquela, agregó lo siguiente: “A sus familiares y seres queridos les envío mi más sentido pésame y toda mi solidaridad en este difícil momento. Descanse en paz”.

Por su parte, el presidente municipal, Eduardo Gattás Báez, manifestó que sus pensamientos y oraciones estaban con la familia de Christian Arturo Cárdenas.

Lee también VIDEO Hombre rescata cuerpo sin vida de su hijo tras accidente en acueducto de Tamaulipas; "sabía que te iba a encontrar"

“Con sus compañeros de trabajo y con sus amigos, a ellos les expreso mis más sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, añadió.

[Publicidad]

El lunes a las 17:45 horas se registró un accidente en las obras del Acueducto Guadalupe Victoria, donde cuatro trabajadores resultaron heridos, pero Christian Arturo Cárdenas, de 20 años de edad, fue reportado como desaparecido.

De inmediato se realizaron maniobras de búsqueda con personal de diferentes instancias gubernamentales, pero fue hasta 25 horas después cuando Juan Antonio Cárdenas, padre de Christian Arturo, recibió autorización para introducirse a un ducto en donde encontró el cuerpo de su hijo.

LL