Ciudad Victoria. - Después de 25 horas de búsqueda de un trabajador de 20 años de edad, quien desapareció en el accidente en los trabajos del Acueducto Guadalupe Victoria, fue su propio padre quien se introdujo en una tubería donde encontró y rescató el cuerpo de su hijo.

“Yo sabía que te iba a encontrar”, fueron las palabras que expresó Juan Antonio Cárdenas, al momento de sacar el cuerpo sin vida de su hijo.

Los rescatistas que lo escucharon se conmovieron al máximo. Incluso algunos no pudieron contener las lágrimas.

Esta increíble historia se remonta al lunes a las 17:45 horas, cuando ocurrió un accidente, durante los trabajos de construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

Lee también Fiscalía de Durango detiene a dos notarios por presunto fraude; aseguran inmuebles y documentos

El informe oficial de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social indica que se registró una ruptura accidental de una tubería de material PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio) de 36 pulgadas de diámetro, correspondiente a la primera línea del Acueducto.

[Publicidad]

El coordinador general de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González, explicó que, “fue un accidente, lo que nos indican es que estaban trabajando en la segunda línea”, dijo que por la presión del agua pudiera ser que se produjo la ruptura en la primera línea del acueducto. Esto habría provocado una descarga de aproximadamente mil litros de agua por segundo.

En el accidente cuatro trabajadores lograron salir, pero quien desapareció fue Christian Arturo Cárdenas, de 20 años de edad.

A partir de entonces la prioridad principal fue localizar y rescatar al joven trabajador. En las maniobras de búsqueda laboró personal de PC, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, de Conagua, y de la Cruz Roja.

[Publicidad]

En su desesperación, un padre se puso arnés y casco para introducirse en un ducto a rescatar a su hijo, luego de 25 horas desaparecido. Video cortesía Victoria Jiménez/Posta Tamaulipas. #rescate #CdVictoria #Tamaulipas #acueducto #ProtecciónCivil pic.twitter.com/wpvFjQLoAv — Roberto Aguilar (@RoberAguilarG) June 24, 2026

Lee también Hallan restos humanos sepultados clandestinamente en bodega de Tulancingo, Hidalgo; investigan identidad

“No vamos a dejar de trabajar hasta localizar al joven, la instrucción es realizar la búsqueda con todos los recursos disponibles, pero privilegiando en todo momento la seguridad del personal”, expresó este martes el titular de Protección Civil.

Incluso, el gobernador Américo Villarreal Anaya acudió al lugar del accidente, que se ubica a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Villa de Casas, acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya. La instrucción fue clara: Localizar al joven desaparecido.

[Publicidad]

Pero las horas pasaban y la situación se veía complicada.

Los padres del joven desaparecido también estaban en el lugar de las maniobras. Eran acompañados por otros integrantes de la familia, quienes estaban desesperados.

Lee también Instalan 18 Botones Violeta conectados al 911 en La Paz, BCS; buscan reforzar atención a mujeres que enfrenten situaciones de riesgo

[Publicidad]

Su papá, Juan Antonio Cárdenas, se quejó de la lentitud con la cual se realizaban las acciones de búsqueda, “miren lo que tardan en ponerse un arnés, ¿para qué tanto mecate para tan poquitos monos?”, expresó.

Y en varias ocasiones insistió: “Que me den chance de meterme, si ellos no se quieren arriesgar yo sí me meto para buscar a mi hijo”.

En su desesperación, el señor explicaba que eran muchas personas viendo y la mayoría solo estaban observando, “no quieren romper el tubo, pero si ya está roto”.

[Publicidad]

Hombre rescata cuerpo sin vida de su hijo tras accidente en acueducto de Tamaulipas; "sabía que te iba a encontrar". Foto: Cortesía FM Noticias.

Lee también Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas sanciona a 195 servidores públicos por irregularidades; 134 fueron inhabilitados

Mientras que su esposa, también expresó lo siguiente: “Para ellos vale más un tubo que la vida de una persona”.

El titular de PC rechazó que exista lentitud en las acciones de búsqueda, y que la prioridad era evitar nuevos accidentes entre rescatistas y trabajadores. Destacó que el terreno presenta riesgos de derrumbes y cada elemento que ingresa debe hacerlo con casco, chaleco reflejante, arnés y línea de vida.

[Publicidad]

Entre las maniobras de búsqueda que se realizaron, esta tarde fue cortada una parte de una tubería azul, que forma parte de la segunda línea del Acueducto.

Lee también Abogado logra amparo contra ISSSTE en Sonora; consigue atención privada para su abuela de 92 años en medio de crisis hospitalaria

Después se utilizaron dos grúas para retirar la parte de la estructura y poder acceder al sitio donde podría encontrarse el joven.

Y fue precisamente Don Antonio quien, con arnés, casco de protección y la indumentaria adecuada, se unió a la búsqueda y se introdujo al ducto, donde logró encontrar a Christian. Pero su hijo ya estaba sin vida.

Tras el rescate se observaron escenas conmovedoras de los padres del joven, quienes se abrazaron y estallaron en llanto entre el lodo del lugar.

dmrr/cr