La Fiscalía de Durango informó sobre las detenciones de notarios públicos, así como el cateo y aseguramiento de diversos inmuebles en la capital y en el municipio de Gómez Palacio, presuntamente involucrados en fraudes inmobiliarios.

El primer caso que informó fue la detención en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional, ocurrida la madrugada del 22 de junio, en donde fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Joaquín “N”, quien cuenta con patente de Notario Público en Durango capital, por su presunta participación en el delito de fraude.

La orden judicial fue librada por un Juez de Control del Primer Distrito Judicial, tras la denuncia presentada por una persona que reportó el despojo de un inmueble de su propiedad.

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De acuerdo con las indagatorias, el bien fue vendido a terceras personas mediante la utilización de un supuesto poder notarial para actos de dominio presuntamente falso. Durante la formalización de la operación se habrían asentado diversos datos falsos en la escritura pública correspondiente, entre ellos que el inmueble se encontraba libre de gravamen, cuando no era así.

Las personas adquirentes denunciaron haber sido víctimas de fraude al descubrir inconsistencias relacionadas con la propiedad del inmueble.

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Como resultado de la investigación, entre los días 20 y 22 de junio del presente año fueron ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas presuntamente relacionadas con estos hechos: Claudia “N”, identificada como quien habría recibido los recursos económicos producto de la operación; José “N”, quien presuntamente se ostentó como propietario del inmueble; José Luis “N”, señalado como supuesto apoderado; y Joaquín “N”, notario público involucrado en la protocolización de la compraventa.

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Los imputados fueron puestos a disposición del Juez de Control, y la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para el próximo 26 de junio de 2026. En tanto, permanecerán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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Asimismo, se ejecutaron seis órdenes de cateo en distintos domicilios de la ciudad de Durango, con el objetivo de localizar y asegurar indicios relacionados con la investigación.

Durante dichas diligencias fueron asegurados diversos documentos, numerario, así como inmuebles vinculados con la investigación, entre ellos las instalaciones de una notaría y una casa habitación. Asimismo, previamente había sido asegurado un inmueble donde presuntamente operaba una empresa inmobiliaria utilizada para la comisión de conductas fraudulentas.

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Detienen a notario en Gómez Palacio

La fiscalía también informó que este martes, en coordinación con la fiscalía de Coahuila y con apoyo de elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio “N”, Notario Público Número 15 con residencia en Gómez Palacio, Durango.

La orden judicial fue emitida por un Juez de Control del Primer Distrito Judicial derivada de una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por el apoderado legal de una institución bancaria.

De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido presuntamente participó en la cancelación irregular de un gravamen hipotecario que pesaba sobre un inmueble, mediante el uso de documentación apócrifa y la suplantación de identidad de representantes legales de la institución crediticia. Según la investigación, el fedatario dio fe de personas y firmas asentadas en instrumentos notariales sin que estas hubieran comparecido realmente ante él, permitiendo además que documentación protocolizada saliera de la notaría sin que existiera la certeza jurídica correspondiente.

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La investigación establece que dichas actuaciones presuntamente beneficiaron a una persona acreditada que mantenía una hipoteca vigente y que tenía conocimiento de haber perdido procedimientos judiciales relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones de pago.

Asimismo, se identificó la posible participación de una persona que realizaba de manera recurrente diversos trámites ante la Notaría Pública Número 15, quien presuntamente intervino en operaciones similares que actualmente son objeto de investigación por la utilización de poderes falsos y la enajenación irregular de inmuebles en distintas entidades federativas, afectando a legítimos propietarios.

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Por estos hechos, Juan Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, para enfrentar imputaciones por su probable responsabilidad en los delitos de fraude específico, uso de documentos falsos y asociación delictuosa.

En esta ciudad se ejecutaron dos órdenes de cateo en diversos domicilios relacionados con la investigación, logrando el aseguramiento de documentación de interés criminalístico, así como de un inmueble correspondiente a la notaría y una casa habitación.

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La fiscalía informó que Juan Antonio “N” enfrenta otro proceso penal derivado de hechos distintos, ya que el pasado 1 de junio de 2026 fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documento.

Dicha causa penal se originó por hechos ocurridos el 30 de agosto de 2022, cuando presuntamente, en su calidad de Notario Público Número 15, autorizó una certificación de hechos contraria a la realidad, mediante la expedición de un poder para actos de dominio sobre un inmueble ubicado en Tulum, Quintana Roo.

Las investigaciones señalan que la legítima propietaria nunca compareció ante la notaría ni estuvo presente en la ciudad de Gómez Palacio para otorgar dicho instrumento legal, por lo que presuntamente se utilizó a una tercera persona para suplantar su identidad.

Posteriormente, el inmueble fue vendido sin consentimiento de la propietaria por quien se ostentó como apoderado legal.

dmrr/cr