El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, recibió el Premio Internacional “Alcalde del Año”, la más alta distinción otorgada por el Comité Internacional de la Cumbre Latinoamericana de Networking, Comunicación y Gobernanza de New York para ediles de Latinoamérica.

El reconocimiento coloca a este municipio de Nuevo León en el escenario internacional y distingue el trabajo desarrollado por la administración municipal a través de políticas públicas, obras, programas sociales, acciones de seguridad y proyectos estratégicos orientados a transformar la vida de las familias.

La noticia fue dada a conocer este viernes por el Comité Latinoamericano en una ceremonia celebrada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Por su parte, Guerra Cavazos compartió una foto de la medalla a través de sus redes sociales agradeciendo a su gente: "Que viva mi gente bonita de García".

El anuncio generó reacciones entre habitantes de García, quienes utilizaron las redes sociales para felicitar al presidente municipal y celebrar que el nombre del municipio apareciera por primera vez en la historia en una ceremonia de reconocimiento internacional.

Esta es la primera vez que un edil mexicano logra tan destacada distinción internacional.

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