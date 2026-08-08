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En "La casa de los famosos México" los besos entre participantes ya se desataron en la segunda fiesta de viernes, gracias al juego de la botella, donde 4 participantes están dando de qué hablar en redes tras someterse a un reto y besar a uno de sus compañeros, se trata de Fede Vigevani con Gema Garoa y Ese Pérez con Flor Vigna.
Los momentos se volvieron virales, y aunque de inicio todo lo desató un juego, Fede y Gema se dieron un segundo beso, dentro del juego, pero de más tiempo, fue apasionado y duró tres segundos.
Entre ellos ya han ocurrido momentos que revelan que hay química entre ellos, por lo que las versiones afuera de la casa de un shippeo entre ellos ya comenzaron.
Ese Pérez y Flor también se besaron dentro del juego de la botella, cuando la dinámica terminó, el influencer le confesó a la argentina que se había quedado con ganas de darle otro beso.
Más tarde, cuando cada uno se iba a ir a dormir a su respectiva habitación se dieron dos besos de piquito sin que ningún otro habitante se diera cuenta.
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Aunque todo lo desató un juego, ya se habla de los besos en la casa que podrían desatar romances e incluso pleitos, pues a Fede también se le ha relacionado con Brianda.
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