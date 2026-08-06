La segunda gala de nominación cambió la dinámica de votación y dejó a cinco famosos en riesgo de abandonar el reality.

La tensión continúa creciendo en “La Casa de los Famosos México”. Tras la salida de Mariana Ochoa, los habitantes volvieron al confesionario para definir a los nominados de la segunda semana, ahora bajo una nueva dinámica que modificó por completo la estrategia del juego.

En esta ocasión, cada participante tuvo que repartir tres, dos y un punto entre tres compañeros distintos, en lugar de nominar únicamente a dos habitantes como ocurrió en la primera semana.

“Cada habitante entrará al confesionario para dar tres, dos y un punto. Es decir, deben nominar a tres personas y no a dos. Cuidado. Esto se va a poner cardíaco”, anunció Galilea Montijo durante la gala.

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El líder de la semana, Moisés Peñaloza, quedó exento de la nominación y fue el primero en ingresar al confesionario.

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¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

Ximena Herrera – 18 puntos

– 18 puntos Masad Altamimi – 11 puntos

– 11 puntos Memo Schutz – 9 puntos

– 9 puntos Ernesto Laguardia – 8 puntos

– 8 puntos Gema Garoa – 8 puntos

El resto de la votación quedó de la siguiente manera:

Cynthia Klitbo – 6 puntos

Yanet García – 6 puntos

Flor Vigna – 5 puntos

Luis Chaparro – 5 puntos

Ese Pérez – 4 puntos

Arantza Ruiz – 3 puntos

Aldo Rendón – 2 puntos

Brianda Deyanara – 2 puntos

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Estas fueron las razones de los habitantes y sus puntos

Moisés Peñaloza otorgó tres puntos a Ernesto Laguardia por su rendimiento físico, dos a Ese Pérez por considerarlo distraído y uno a Masad Altamimi por, según él, participar poco en las tareas del hogar.

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Ese Pérez nominó a Masad Altamimi, Flor Vigna y Arantza Ruiz.

“Le doy tres puntos a Massad porque no ayuda al quehacer. A Flor le doy dos porque como que no nos estamos entendiendo con varias gentes y a Arantza uno porque siento que la veo triste”, explicó.

Por su parte, Karina Torres votó por Ximena Herrera, Fede Vigevani y Yanet García, esta última después de olvidar momentáneamente su nombre.

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“Le doy tres puntos a Ximena porque siento que no he convivido mucho con ella. Le doy dos puntos a Fede por estrategia y un punto a… ¿cómo se llama?… la chica de Monterrey… Yanet”, comentó entre risas.

Ximena Herrera dirigió sus votos hacia Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, asegurando que se trataba de una decisión completamente estratégica.

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Flor Vigna, en tanto, explicó que eligió a Ximena, Memo Schutz y Yanet García porque no ha logrado convivir lo suficiente con ellos.

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La Jefa felicitó a Fede Vigevani

Cuando llegó el turno de Fede Vigevani, la producción no le permitió nominar, ya que continúa con su papel especial dentro del reality. En cambio, La Jefa aprovechó para felicitarlo por la misión que realizó la noche anterior.

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“Felicitarte por la misión de anoche, fue súper divertido. Por cierto, si te preguntan, hoy nominaron a tres compañeros con tres, dos y un punto”, le dijo.

Yahir, Memo y Brianda también dieron sus argumentos

Yahir nominó a Luis Chaparro, Brianda Deyanara y Arantza Ruiz.

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“La razón es porque no hemos profundizado, no hemos conectado como me gustaría”, explicó.

Memo Schutz mantuvo su característico sentido del humor al justificar sus votos.

“Creo que todavía es fundamental priorizar la convivencia sobre la competencia. Tres puntos para Ximena, dos para Yahir porque es muy ‘X’ y uno para Ese Pérez porque sigue viviendo en el error de irle al América”, bromeó.

Brianda Deyanara eligió a Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia y Gema Garoa, argumentando problemas de salud y afinidad con otros compañeros.

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Así votaron el resto de los habitantes

Gema Garoa nominó a Memo Schutz, Ximena Herrera y Masad Altamimi, mientras que Yanet García repartió sus votos entre Gema, Ernesto y Masad, aunque prefirió no explicar sus razones.

Masad Altamimi sorprendió al negarse a justificar sus nominaciones.

“No, de verdad”, respondió cuando La Jefa le pidió explicar sus votos para Memo, Luis Chaparro y Ese Pérez.

Luis Chaparro aseguró que se dejó llevar por su intuición y votó por Masad, Yahir y Gema Garoa.

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Arantza Ruiz eligió a Masad, Yanet García y Ximena Herrera, al considerar que son rivales fuertes.

Cynthia Klitbo confesó no tener clara su estrategia.

“Le doy tres puntos a Fede porque es el más fuerte de todos. Le doy dos a Aldo porque es mi comadre y uno a Flor… pues nomás porque hay que nominar”, dijo.

Finalmente, Aldo Rendón cerró la votación con tres puntos para Ximena Herrera, dos para Flor Vigna y uno para Memo Schutz, asegurando que percibe poca convivencia por parte de algunos de ellos.

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Con la placa definida, ahora será el público quien decida cuál de los cinco nominados abandonará “La Casa de los Famosos México” el próximo domingo a las 20:30 horas en Las Estrellas, mientras la transmisión continúa en la transmisión 24/7 en ViX.

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