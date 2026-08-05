Tras el incidente ocurrido durante una transmisión en vivo que provocó la movilización de la policía y su traslado de emergencia a un hospital, Perez Hilton permanece bajo atención médica y será sometido a una evaluación psiquiátrica, de acuerdo con información de TMZ.

Aunque el influencer ya fue trasladado desde la vivienda donde ocurrieron los hechos, la propiedad ubicada en el área de Miami continuó resguardada por elementos policiales durante el miércoles.

La presencia de los agentes tiene como objetivo brindar apoyo a la familia del bloguero y evitar que los medios de comunicación invadan su privacidad mientras enfrenta esta situación.

El creador de contenido fue llevado en ambulancia a un hospital después de que la policía recibiera varios reportes relacionados con un comportamiento preocupante que mostró durante una transmisión en vivo en TikTok. Una vez en el centro médico, comenzó el protocolo correspondiente, que incluye una evaluación psiquiátrica.

Horas después del incidente, la familia de Perez Hilton difundió un comunicado en el que confirmó que el influencer está recibiendo atención médica y agradeció las numerosas muestras de apoyo que han recibido.

"Muchos de ustedes se han comunicado con nosotros para expresar su preocupación por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de cariño, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Pérez está recibiendo atención médica, y nuestra familia ahora mismo se centra en su bienestar", señala el mensaje.

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Sus familiares solicitaron respeto a su privacidad mientras continúa su proceso de recuperación.

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade visitan la vivienda donde se encontraba Perez Hilton tras parecer haberse autolesionado durante una transmisión en vivo en TikTok. Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

En los últimos meses, Perez Hilton se había mudado de Las Vegas a Miami, un cambio que, según reportes, le había resultado difícil debido al proceso de adaptación y a diversas presiones personales y financieras.

Lo ocurrido sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que apenas unas semanas antes el también bloguero compartía en sus redes sociales publicaciones con mensajes de esperanza, reflexiones religiosas y una actitud optimista.

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