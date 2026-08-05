Días antes de protagonizar una transmisión en vivo que terminó con la intervención de la policía y su traslado a un hospital, Perez Hilton mantenía una actividad en redes sociales muy distinta a la que posteriormente alarmó a sus seguidores.

El conocido bloguero de espectáculos publicó durante las últimas semanas varios videos en Instagram en los que compartía reflexiones inspiradas en la Biblia y hablaba sobre los pasajes que más lo habían impactado durante sus lecturas.

Una de esas publicaciones, realizada el 22 de julio, llamó la atención porque Hilton explicó que un fragmento relacionado con el trabajo le había dejado una importante enseñanza. Incluso, en tono relajado y sonriente, hizo una comparación con Rihanna, al bromear que la Biblia ya decía "trabaja, trabaja, trabaja" mucho antes de que la cantante popularizara esa frase en su éxito "Work".

Esa no fue la única ocasión en que mostró ese tipo de contenido. Apenas unos días antes del incidente, volvió a aparecer en Instagram leyendo un libro con testimonios del Evangelio, manteniendo el mismo tono positivo y espiritual que había caracterizado sus publicaciones recientes.

Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente tranquila, la situación parecía ser mucho más compleja.

La noche del martes, autoridades acudieron a la casa de Perez Hilton, ubicada en el área de Miami, después de recibir reportes sobre un comportamiento preocupante durante una transmisión en vivo.

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Perez Hilton es el seudónimo de Mario Armando Lavandeira Jr., uno de los blogueros, columnistas y personalidades de los medios más famosos y polémicos de internet. Su apodo es una parodia de la socialité Paris Hilton. Foto: Especial.

De acuerdo con fuentes policiales, el creador de contenido fue trasladado desde su domicilio a un hospital para recibir atención. Además, un video difundido en TikTok mostraba a Hilton visiblemente ensangrentado, lo que incrementó la preocupación entre sus seguidores.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que derivaron en el incidente.

Perez Hilton alcanzó la fama a principios de la década de 2000 gracias a su sitio web especializado en chismes de celebridades. Con el paso de los años se convirtió en una figura reconocida de la televisión por su cobertura de las principales estrellas y escándalos de Hollywood. Actualmente es padre de tres hijos.

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¿Quién es Perez Hilton y qué se sabe de su crisis de salud?

Perez Hilton alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a un exitoso blog dedicado a las celebridades, donde se distinguió por publicar comentarios incisivos y un estilo irreverente sobre los escándalos y figuras más conocidas de Hollywood.

A principios de este año, el influencer reveló en un extenso video publicado en Instagram que permaneció hospitalizado durante tres semanas. Explicó que todo comenzó con un cuadro de gripe, pero posteriormente sufrió una úlcera, una perforación y finalmente desarrolló sepsis, una complicación médica que puso en riesgo su salud.

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Tras recibir el alta médica, Hilton aseguró que aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. Contó que durante su recuperación tuvo un profundo proceso de reflexión y llegó a la conclusión de que había vivido una experiencia espiritual.

Según relató entonces, sintió que Dios se manifestó durante ese difícil episodio, por lo que expresó un profundo agradecimiento y dijo que, a partir de ese momento, deseaba llevar a sus hijos a la iglesia cada semana, convencido de que su fe se había fortalecido tras superar la enfermedad.

Perez Hilton es padre soltero de tres hijos, quienes nacieron mediante gestación subrogada. Su primogénito, Mario Armando Lavandeira III, nació el 17 de febrero de 2013; posteriormente dio la bienvenida a Mia Alma Lavandeira, nacida el 9 de mayo de 2015; y la menor de la familia es Mayte Amor Lavandeira, quien nació el 4 de octubre de 2017.

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