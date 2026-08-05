La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron abrir un debate nacional sobre el uso de redes sociales y dispositivos digitales en las escuelas, con la meta de construir una propuesta que será presentada a legisladores, mientras avanzan en una ruta jurídica para regularizar los llamados planteles militarizados y garantizar la continuidad de estudios de miles de alumnos.

Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado, llamó a consolidar una agenda educativa común rumbo al ciclo escolar 2026-2027 y anunció la realización de foros estatales para discutir el impacto de las tecnologías digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El funcionario explicó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal abrió una discusión nacional sobre los efectos de las redes sociales, las plataformas digitales y los dispositivos electrónicos en la comunidad estudiantil, por lo que pidió a las entidades compartir experiencias de regulación ya aplicadas en algunos estados y promover espacios de análisis con especialistas, docentes y familias.

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“Que tomemos decisiones conjuntas a finales de agosto y después presentemos una propuesta a los legisladores”, planteó Delgado.

Las autoridades educativas de las 32 entidades respaldaron la propuesta y acordaron participar en los foros que buscarán identificar buenas prácticas, evaluar el impacto de las restricciones al uso de dispositivos electrónicos en las escuelas y generar elementos para una futura política pública nacional.

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SEP va por regularizar escuelas militirizadas

En paralelo, la SEP abordó el tema de las instituciones denominadas militarizadas. Mario Delgado sostuvo que en México no puede existir el concepto de escuelas militarizadas porque no está contemplado en la legislación educativa vigente. Sin embargo, aclaró que los planteles que actualmente operan bajo esa denominación podrán acceder a un proceso de regularización para continuar prestando servicios educativos.

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La condición será eliminar referencias, prácticas o enfoques de carácter militar y adecuar sus planes de estudio a un modelo basado en valores cívicos, cultura de paz, seguridad, empatía y respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que la decisión se sustenta en un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos realizado en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Indicó que la SEP instruyó a las autoridades educativas de todo el país a revisar autorizaciones y registros de instituciones que operan bajo esquemas militarizados para garantizar que transiten hacia modelos compatibles con la Nueva Escuela Mexicana.

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Durante la reunión, autoridades educativas de estados donde operan planteles de este tipo manifestaron su disposición de trabajar una ruta jurídica con la SEP para ofrecer certeza a madres, padres y familias respecto a la continuidad académica de sus hijas e hijos.

Realizan foros "La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales"

Por otra parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que se realizarán al menos 32 foros regionales bajo el tema “La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”. Los encuentros estarán abiertos a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

Entre las fechas confirmadas destacan el foro del 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 3 de septiembre en Quintana Roo y el 30 de septiembre en Puebla.

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En materia de educación media superior, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora anunció la ampliación del Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo que buscará reincorporar a jóvenes que abandonaron sus estudios y atender comunidades con rezago educativo.

La meta inicial es superar los 30 mil estudiantes mediante un esquema flexible que combinará clases presenciales, certificación a través de Prepa en Línea-SEP y acompañamiento académico.

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También informó que se emitirá una convocatoria nacional para incorporar a egresados universitarios como guías pedagógicos, acompañantes académicos y promotores culturales y deportivos.

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Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, presentó una estrategia para reducir la carga administrativa de maestras y maestros mediante la simplificación de trámites y la eliminación de procesos duplicados, con el objetivo de destinar más tiempo a las actividades de enseñanza.

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Asimismo, anunció que la SEP realizará una encuesta nacional para identificar tareas administrativas susceptibles de simplificación y fortalecer el acompañamiento pedagógico en las escuelas.

La dependencia recordó que el próximo 7 de septiembre se llevará a cabo la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, con la participación de docentes, familias e instituciones educativas de todo el país.

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