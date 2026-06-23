LA PAZ, BCS., 23 de junio. — Mujeres que enfrenten situaciones de riesgo en espacios públicos de La Paz, en Baja California Sur podrán solicitar ayuda inmediata mediante una red de 18 botones de auxilio instalados en distintos puntos de la ciudad y conectados de forma directa al sistema estatal de emergencias 911.

Los dispositivos, denominados Botones Violeta y cuya instalación culminaron en este mes de junio, fueron colocados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPe) en zonas con cobertura de videovigilancia ubicadas en el malecón costero y en colonias como Centro, Indeco, Márquez de León, 20 de noviembre, Camino Real, Península Sur y Guerrero.

Al activarse uno de estos mecanismos, la alerta llega de manera inmediata al centro de monitoreo de seguridad pública, donde operadores pueden identificar la ubicación exacta del incidente y verificar la situación a través de las cámaras instaladas en el área, explicó el titular de la dependencia, Luis Alfredo Cancino Vicente.

Instalan 18 Botones Violeta conectados al 911en La Paz BCS; buscan reforzar la atención a mujeres. Foto: Especial.

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El sistema permite coordinar de forma más rápida la intervención de corporaciones policiacas, cuerpos de emergencia o servicios de auxilio, dependiendo del tipo de reporte recibido, explicó el funcionario.

Añadió que, aunque fueron diseñados principalmente para atender situaciones relacionadas con violencia, acoso o amenazas contra mujeres y niñas, los botones también pueden ser utilizados por cualquier persona que requiera ayuda o sea testigo de una emergencia en la vía pública.

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Esta red forma parte de una estrategia para fortalecer herramientas de atención inmediata en espacios públicos y ampliar gradualmente este tipo de infraestructura a los otros cuatro municipios de Baja California Sur, comentó en entrevista.

Instalan 18 Botones Violeta conectados al 911en La Paz BCS; buscan reforzar la atención a mujeres. Foto: Especial.

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Ampliarán red a 4 municipios

Los botones son diseñados y construidos por el área especializada de ingenieros del Centro Estatal de Política Criminal.

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La siguiente fase contempla la ampliación de la red de botones de pánico en los municipios:

Los Cabos

Comondú

Loreto

Mulegé.

La instalación de los Botones Violeta ocurre en paralelo a la modernización de los sistemas estatales de monitoreo y respuesta a emergencias.

Recientemente, el gobierno estatal puso en operación el nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), desde donde se coordinan llamadas al 911, monitoreo de cámaras de videovigilancia y atención de incidentes de seguridad.

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Instalan 18 Botones Violeta conectados al 911en La Paz BCS; buscan reforzar la atención a mujeres. Foto: Especial.

BCS, sexto lugar con más llamadas de auxilio de mujeres

En Baja California Sur, durante 2025 se registraron seis feminicidios y el estado se ubica en el cuarto lugar nacional en la incidencia de violencia familiar, superando la media nacional, con 120 casos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte al mes de abril de este año.

Instalan 18 Botones Violeta conectados al 911en La Paz BCS; buscan reforzar la atención a mujeres. Foto: Especial.

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La estadística de la dependencia en cuanto a la tasa de llamadas de emergencia, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer por cada 100 mil habitantes, coloca a BCS en el sexto lugar con más alta tasa, con 132 reportes.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Policía Estatal atendió el año pasado cerca de 600 reportes relacionados con violencia familiar, de pareja y contra la mujer.

Las autoridades estatales señalaron que la intención es que los botones de auxilio, las cámaras de vigilancia y los servicios de emergencia que se están modernizando en la entidad operen como una sola red de respuesta para atender con mayor rapidez situaciones de riesgo, y mejorar la atención hacia las mujeres.

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dmrr/cr