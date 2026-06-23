Culiacán. - El secretario de Salud del Estado, Cuitlahuac González Galindo, dijo que se evalúa implementar sistemas de seguridad en todos los hospitales como sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Culiacán donde se detectó el robo de medicamentos especializados y se detuvo a un enfermero.

Señaló que dado que el hospital regional número Uno del IMSS es uno de los más grandes e importantes, se pusieron en práctica los protocolos de seguridad con elementos federales, donde se lleva un registro de ingresos y altas de pacientes, el área de farmacia, entre otras áreas importantes.

Dio a conocer que ante la reciente detención de un empleado con cuatro cajas de un medicamento especializado con un alto valor en el mercado, la vigilancia y revisión de la entrada y salida de las diversas claves médicas en este hospital es prioritaria.

Gonzáles Galindo manifestó que se tiene que evaluar, de acuerdo a los manejos, si es necesario implementar un sistema de seguridad similar en el resto de los hospitales que se tienen en el estado.

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El pasado fin de semana, un enfermero del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número uno, de nombre Abel Elías “N”, de 35 años, fue detenido por agentes federales dentro de la institución médica al concluir su jornada laboral, ya que sacaba sin autorización cuatro cajas de medicamentos especializados.

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La detención se produjo en la colonia Miguel Alemán, de la ciudad capital, donde se ubica el hospital, al darle un seguimiento de sus actividades y detectar irregularidades en su desempeño, ya que se le encontró en posesión de cuatro cajas del medicamento, denominado Tenecteplasa, el cual es de uso especializado para casos de infarto.

De acuerdo a los precios del mercado, este medicamento es comercializado en las farmacias especializadas entre los 90 y 120 mil pesos por caja, en presentación con un frasco ámpula de 50 mg y jeringa con diluyente.