Adriana González Camarena, nieta del muralista Jorge González Camarena, denunció que un grupo de personas ingresó al inmueble de su familia, ubicado en la calle Martín Mendalde 928, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, pese a que el predio permanece asegurado con sellos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por una investigación relacionada con un presunto despojo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que un grupo de personas ingresaron por la azotea de una vivienda colindante y luego “veo a estos tipos adentro de mi casa, de nuevo”.

“Me empieza a llamar y a escribir de manera insistente una vecina, me hace videollamada y veo a estos tipos adentro de mi casa, de nuevo, los mismos que han estado ahí, que tengo en videos, fotos; se habían brincado por una azotea y evidentemente quitaron cadenas y demás, y pues no había nadie, ya se habían vuelto a brincar. Entonces, pues muy triste, estamos muy lejanos a estar tranquilos”, dijo.

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“Están los sellos (en el predio) y se brincaron por la azotea, estaban en mi casa, ya los identifiqué, son los mismos, ya hasta conozco su ropa. Y acudió la Fiscalía, hicieron el protocolo como se debe de hacer, ya no hay nadie (…) No importan los sellos, se meten por atrás. Ellos están ahí encantados de la vida desde hace dos meses y sabe la policía de la alcaldía y sabe todo mundo y la territorial no ha hecho nada”, agregó.

Adriana González indicó que, tras recibir el aviso de sus vecinos, comenzó a solicitar auxilio a través del 911, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y a autoridades de la alcaldía Benito Juárez, pero cuando llegaron al lugar, las personas que habían ingresado ya habían abandonado el inmueble, y recalcó que los individuos habrían vuelto a salir por la misma zona de la azotea.

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Personal de la Fiscalía acudió posteriormente al inmueble para realizar las diligencias correspondientes, y –actualmente– el inmueble continúa bajo aseguramiento por el delito de despojo. Al respecto, la SSC y la FGJCDMX compartieron a este diario que acudieron de manera inmediata al predio, aunque no reportaron novedades de relevancia.

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Predio ya estaba asegurado

El nuevo ingreso ocurre apenas unos días después de que la Fiscalía CDMX aseguró el inmueble de la colonia Del Valle como parte de la investigación por el posible despojo. El aseguramiento fue autorizado por un juez de control el 4 de agosto y ejecutado el 5 de agosto por agentes de la Policía de Investigación adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).

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La investigación comenzó después de que, el 2 de julio, la denunciante regresara al domicilio y descubriera que sus llaves ya no le permitían entrar. Una familiar que acudió al inmueble observó desde el exterior a cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda.

El Ministerio Público inició la investigación el 13 de julio y ordenó diversas diligencias, entre ellas inspecciones realizadas por la PDI, entrevistas y la obtención de información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como documentación relacionada con la propiedad y posesión del inmueble.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez de control el aseguramiento del predio como técnica de investigación, con el objetivo de preservar el inmueble mientras continúan las indagatorias.

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bmc