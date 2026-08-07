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La Fiscalía de Coahuila informó que detuvo a “personas” por su probable participación en diversos delitos después de que se reportara la presencia de personas armadas en el municipio de Torreón.
La fiscalía no precisó a las personas que se detuvo, pero después de un aparatoso operativo en el centro comercial Costco del norte de la ciudad, trascendió que se detuvo al empresario Ernesto “N”, alias “El Güino”.
De acuerdo con la fiscalía estatal, la detención se derivó de un folio generado al Sistema Estatal de Emergencias 911, mediante el cual se reportó la presencia de personas armadas.
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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía del Estado de Coahuila y del Ejército Mexicano arribaron al centro comercial en el cual se localizaron las personas señaladas.
Por lo anterior, al realizar una inspección, se procedió a la detención de dichas personas por su probable participación en diversos delitos.
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La fiscalía informó que en las próximas horas se actualizará la información de manera oficial.
La autoridad mantiene hermetismo sobre el operativo y las personas detenidas oficialmente.
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