Pachuca. - Al menos ocho denuncias han sido interpuestas ante las autoridades ministeriales por falsas ofertas laborales en las que se utiliza de manera ilegal la imagen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) para engañar a personas interesadas en trabajar dentro y fuera del país.

Lo anterior fue informado por el titular de la dependencia, Óscar Javier González Hernández, quien dio a conocer que la Secretaría presentó las denuncias correspondientes ante los intentos de fraude cometidos por terceros que utilizan indebidamente la identidad institucional.

El funcionario indicó que todos los servicios que brinda la Secretaría del Trabajo son gratuitos, mientras que quienes promueven estas falsas vacantes solicitan diferentes cantidades de dinero y ofrecen salarios elevados y condiciones laborales inexistentes.

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Ante ello, hizo un llamado a la población hidalguense para verificar la autenticidad de las ofertas de empleo antes de entregar documentos personales o realizar cualquier pago, ya que los estafadores utilizan el logotipo oficial del Gobierno del Estado y de la Secretaría del Trabajo para dar apariencia de legalidad a sus engaños.

Señaló que, principalmente, se ofertan empleos en el extranjero con salarios atractivos, lo que despierta el interés de los aspirantes, quienes incluso llegan a endeudarse para cubrir los supuestos requisitos económicos exigidos por los presuntos delincuentes.

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Explicó que el reclutamiento ilegal de trabajadores, principalmente en la Sierra y la Huasteca, ha generado durante años ganancias millonarias para quienes operan estos esquemas de fraude, por lo que el gobierno estatal busca combatir este delito que afecta a familias que únicamente buscan una oportunidad laboral y terminan siendo víctimas de estafas.

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Asimismo, reiteró que la Secretaría del Trabajo no realiza ningún cobro por los trámites de vinculación laboral y aseguró que la difusión de información oficial y la presentación de denuncias permitirán evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

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Finalmente, afirmó que la dependencia mantiene convenios únicamente con empresas formales y legalmente establecidas para colocar a trabajadores hidalguenses, principalmente en el sector agrícola. Indicó que actualmente alrededor de 3 mil 400 hidalguenses laboran en Canadá mediante estos convenios, mientras que, a nivel nacional, la demanda de mano de obra proviene principalmente de Baja California, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Jalisco y, recientemente, Ciudad Valles, San Luis Potosí.

dmrr