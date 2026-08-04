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Culiacán, Sin. - En un camino de terracería que corre paralelo a la carretera que conecta con la México-Nogales, en la sindicatura de Baila, en Culiacán, fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, atados de pies y manos, huellas de tortura e impactos de bala.
Las autoridades de seguridad que fueron notificadas por vecinos que pasaron por esa zona, delimitaron el área y establecieron que las víctimas de apariencia jóvenes presentaban huellas de tortura e impactos de bala.
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En el lugar del hallazgo no se localizó ningún documento que acreditara sus posibles identidades, por lo que los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para iniciar los primeros exámenes.
De acuerdo a los datos, uno de ellos, vestía un bóxer, tenis y playera, de estatura baja, el otro, portaba un pantalón de mezclilla color azul, zapatos y una playera, ambos tenían las manos atadas a la espalda y los pies amarrados.
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dmrr/cr
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