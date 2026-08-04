San Cristóbal de las Casas. - Una adolescente que permanecía internada en un centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y otras sustancias, ubicado en Tapachula, murió, por lo que fueron detenidas 13 personas, entre encargados e internos del anexo.

Fuentes oficiales aseguraron que la adolescente fue hallada sin vida en el centro de rehabilitacion ubicado en el ejido Álvaro Obregón, sin que se conozcan las causas de su deceso.

Al 911 se reportó que una menor de edad se encontraba inconsciente, pero al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

De inmediato se montó un operativo donde participaron soldados de la 36 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, en el centro de rehabilitación denominado Filipense 4:13, del ejido Álvaro Obregón.

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En el lugar fueron detenidas 13 personas, entre encargados e internos, por lo que quedaron a disposición del Miniterio Público, quien en próximas horas determinará su situación jurídica.

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Los detenidos son 12 hombres y una mujer identificados como: Francisco “N”, Yerzon “N”, Olver “N”, Juana “N”, Elvin “N”, Juan “N”, José “N”, Carlos “N”, Esvin “N”, Marco “N, Jhosep “N”, Josué “N” e Ismael “N”.

El cuerpo de la adolescente fue traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde le realizarán la necropsia de ley, para luego entregarlo a sus familiares.

La Fiscalía de Chiapas no ha informado nada sobre las causas del deceso de la menor de edad o si procederá a clausurar el centro de rehabilitación.

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