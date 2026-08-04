En mayo de 2025, la Casa de Moneda presentó una nueva colección de medallas conmemorativas inspiradas en los dinosaurios que habitaron el territorio nacional hace millones de años. Cono aquí cómo obtenerlas y su precio.

La serie, titulada "Dinosaurios de México", fue presentada en el marco del 490 aniversario de la institución durante un evento realizado en el Museo del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la Casa de Moneda, las medallas fueron desarrolladas con el respaldo de especialistas en paleontología y buscan destacar la riqueza fósil del país, así como despertar el interés del público por la historia natural de México.

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Casa de Moneda lanza nuevas medallas inspiradas en dinosaurios. Foto: Casa de Moneda

¿Dónde comprar la colección?

Las medallas están disponibles en los puntos de venta oficiales de la Casa de Moneda de México ubicados en la Ciudad de México y el estado de San Luis Potosí.

En CDMX, la sucursal se encuentra en Av. Paseo de la Reforma No. 295, situada en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre, a partir de las 09:30 de la mañana y hasta las 03:00 de la tarde.

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Asimismo, pueden adquirirse en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y mediante los canales oficiales de venta de la institución.

¿Cuánto cuestan las medallas?

La colección se ofrece en distintas versiones:

Paquete de 6 medallas elaboradas en latón de color rosa metálico: 800 pesos por pieza.

por pieza. Paquete de 6 medallas elaboradas de metal industrial CuAlNi doradas: 800 pesos por pieza.

por pieza. Paquete de 6 medallas hechas de plata ley .999: 4 mil 200 pesos por pieza.

La Casa de Moneda informó que las piezas estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que coleccionistas y aficionados a la paleontología podrán adquirirlas en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales de la institución.

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