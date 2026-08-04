Un hombre y dos mujeres fueron asesinadas a balazos esta tarde en una boutique de Saltillo, Coahuila, presuntamente por un ciudadano estadounidense.

La fiscalía de Coahuila informó que se desplegó un operativo coordinado de búsqueda del probable agresor ocurrido en la colonia Espinoza Mireles, quien según la autoridad sustrajo a un menor de edad.

Con base en los primeros indicios, los hechos se derivaron de un conflicto de índole familiar y el menor sustraído sería el hijo del probable agresor.

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La fiscalía desplegó un importante número de elementos en todas las regiones de la entidad para lograr su ubicación y posterior detención.

En el operativo participan elementos de la Fiscalía, la secretaría del Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

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De igual manera se dio parte a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), a fin de evitar que la persona señalada por su probable responsabilidad en los hechos se interne en el estado se Texas.

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