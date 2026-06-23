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Monterrey. – Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que presuntamente portaba droga y que es investigado por su posible participación en robos a vehículos registrados en las inmediaciones del Parque Fundidora durante el evento Fan Fest, en la capital de Nuevo León.
La detención se realizó a las 23:50 horas en el cruce de la avenida Constitución y la calle Lisboa, en la colonia Mirador, mientras los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la zona.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, los policías observaron a un conductor a bordo de un vehículo MG5 Excite color negro realizando maniobras de reversa sin precaución, por lo que le ordenaron detener la marcha.
Tras indicarle que descendiera del automóvil, los agentes efectuaron una revisión preventiva. Durante la inspección personal le localizaron cinco bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.
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En el interior del vehículo fueron asegurados dos envoltorios adicionales con la misma sustancia, sumando un total de siete bolsas incautadas en el operativo.
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El detenido fue identificado como Hipólito D., de 34 años, quien además es investigado por su probable participación en robos tipo cristalazo cometidos durante el Fan Fest en las inmediaciones del Parque Fundidora.
Según la información oficial, el sospechoso habría sido detectado mediante cámaras del sistema de videovigilancia C4, lo que permitió relacionarlo con diversos hechos delictivos ocurridos en la zona.
Entre los casos que se le atribuyen se encuentra el robo a un automóvil Suzuki Swift blanco en el cruce de Adolfo Prieto y Francisco Márquez, en la colonia Obrera.
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El hombre fue trasladado a instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal por delitos contra la salud y su posible relación con los robos investigados.
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