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Monterrey. - Un autobús del transporte público fue consumido por el fuego la mañana de este martes en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de que una aparente falla mecánica originara un incendio mientras la unidad se encontraba en circulación.
El percance ocurrió alrededor de las 06:10 horas sobre Prolongación Ruiz Cortines, en su cruce con la carretera Apodaca-Juárez. De acuerdo con autoridades municipales, el conductor detectó humo proveniente de la parte trasera del vehículo, donde se localiza el motor.
Al percatarse de la situación, el operador detuvo el camión y pidió a los usuarios descender de inmediato. Posteriormente intentó controlar el fuego con un extintor, sin embargo, las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron gran parte de la unidad.
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La unidad afectada corresponde a la Ruta 527 y terminó prácticamente calcinada tras varios minutos de combustión.
Elementos de auxilio y seguridad acudieron al sitio para sofocar el incendio y resguardar el área, mientras que agentes viales realizaron maniobras para agilizar la circulación en la zona.
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Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, ya que todos los pasajeros lograron abandonar el autobús antes de que el fuego se propagara.
Las causas que originaron el siniestro no habían sido precisadas de manera oficial al cierre de esta edición.
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afcl/LL
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