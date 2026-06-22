Culiacán, Sin. - La planta de la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente en proceso de construcción en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Ahome que producirá hasta 800 mil toneladas de amoniaco anuales, registró un conato de incendio a causa de un sobrecalentamiento en un contenedor temporal, el cual fue contenido con rapidez.

A través de un comunicado, la empresa GPO dio a conocer que en este incidente no hubo daños a la infraestructura, equipo o personas, ni se afectó a otro tipo de instalaciones que se encuentran en la misma zona de la bahía de Ohuira.

La firma extranjera que desarrolla este proyecto, con una inversión inicial de mil 600 millones de dólares, citó que no se produjo ningún tipo de explosión, ni se causaron afectaciones fuera de las áreas donde laboran los contratistas.

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En su mensaje, la empresa asentó que los trabajos ordinarios de inspección, mantenimiento y conservación del equipo se mantienen limitados a causa de las restricciones que se padecen en los accesos, donde grupos de personas que se oponen al desarrollo de este proyecto mantienen bloqueos continuos en los accesos.

La firma GPO externó que es necesario que se restablezca el libre acceso a la planta en construcción para que el personal especializado en el mantenimiento y la seguridad pueda atender los accidentes que se puedan presentar con mayor rapidez.

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El pasado 12 de junio, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas Ibarra anunció que se va a realizar una evaluación conjunta del riesgo integral que implica la construcción de la planta que se construye en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Ahome para producir amoniaco.

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Tras una larga reunión privada con miembros de las comunidades indígenas y del Colectivo, denominado “Aquí No”, la funcionaria dio a conocer que se llegaron acuerdos, en cuanto a la instalación de cuatro mesas de trabajo.

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Señaló que, en esta reunión celebrada en la ciudad de los Mochis, en la que estuvieron presentes las personas inconformes por este proyecto industrial que está en construcción y funcionarios de las diversas dependencias federales que están relacionadas con los permisos que se han otorgado en el pasado y en los asuntos de los impactos ambientales.

Subrayó que se va a realizar una evaluación conjunta entre autoridades, pobladores y miembros del colectivo “Aquí No” para determinar si priva un riesgo integral por la operación de esta planta de la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente.

Citó también que será necesario que se atiendan las necesidades de los servicios públicos en las comunidades indígenas de la zona de Topolobampo, como parte de las acciones que se van a efectuar.

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