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Mérida, Yucatán. - El sector turístico de Yucatán anticipa una de sus mejores temporadas de verano de los últimos años, con expectativas de alcanzar una ocupación hotelera de entre el 60 y el 70 por ciento durante julio y agosto.
El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, indicó que las expectativas para este año son superiores a las del mismo periodo de 2025, cuando la temporada no logró consolidarse en su totalidad.
Anticipó que las reservaciones en hoteles para julio y agosto avanzan de forma gradual, debido a que el Mundial de Futbol se encuentra en su segunda fase y se prolongará más de dos semanas en el mes de julio.
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Flota Ocampo señaló que el arribo de visitantes nacionales será escalonado, debido a que el cierre del ciclo escolar en México varía entre estados, pero “se prevé un mejor desempeño respecto al verano del año anterior”.
Manifestó que la Sefotur ha intensificado desde el mes pasado sus campañas de promoción en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
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“Con estas acciones, se busca aprovechar la exposición internacional del evento deportivo para atraer a más turistas al estado, además, del constante número de visitantes que llegan por vía aérea”, afirmó.
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dmrr
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