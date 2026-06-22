El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo, confirmó que en la frontera norte del estado se implementan operativos de cateo por parte de Fuerzas Federales donde también participa la Guardia Estatal.

En los municipios de Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se están realizando recorridos en diversas colonias que han sorprendido a la ciudadanía ya que se trata de convoys de hasta seis unidades.

En algunos sectores, los elementos federales arribaron a algunos domicilios por lo que fue necesario cerrar calles o avenidas a la circulación vehicular.

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"Nos pidieron apoyo y estamos trabajando en algunas actividades en coordinación con ellos que llevan la acción principal y nosotros estamos en apoyo", comentó el secretario.

Dijo que no existe riesgo para la ciudadanía ya que se trata solamente de cateos y que hasta el momento, no se tiene conocimiento si se persigue a algún objetivo prioritario.

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El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo, confirmó que en la frontera norte del estado se implementan operativos de cateo. Foto: Especial

Operativos

El pasado 29 de mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada arribaron a Reynosa, Tamaulipas, como parte de los operativos que implementa el Gobierno Federal para garantizar la seguridad en las fronteras tamaulipecas.

El convoy, conformado por 20 unidades que arribó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y trascendió que alrededor de 400 elementos, estarían realizando operativos, rondines e inspecciones de seguridad por los diversos sectores de la ciudad y que entre ellos, se encuentran oficiales de la FEMDO y la SSPC.

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En Matamoros, se implementó también un operativo luego de que el pasado 17 de mayo, un elemento de la Policía Federal fue asesinado y otro más resultó herido tras ser atacados por sujetos armados.

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Los hechos se registraron en Avenida Periférico y Calle 3 donde los civiles balearon a los federales por lo que el cuerpo del elemento, quedó tirado a un costado de la unidad, mientras que el oficial herido, fue trasladado al Hospital General donde se le reportó como grave.

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Posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de ocho personas relacionadas con el homicidio del elemento del Servicio de Protección Federal así como que durante los operativos conjuntos realizados por autoridades federales y estatales fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos, vehículos, equipo táctico, alrededor de 43 mil 400 kilogramos de probable marihuana y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

dmrr