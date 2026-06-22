La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, dijo que México vive una etapa de transformación institucional que exige fortalecer las capacidades para responder a las demandas legítimas del pueblo.

Durante la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la fiscal señaló que las instituciones de procuración de justicia existen solo para servir al pueblo, garantizar sus derechos, proteger a las víctimas y generar condiciones de confianza que fortalezcan la vida democrática del país.

“En este contexto en la Fiscalía General de la República estamos impulsando una nueva visión de procuración de justicia, una visión que parte de una convicción fundamental”, enfatizó Godoy Ramos.

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Aseveró que la justicia debe tener un profundo sentido humano, es un derecho no un privilegio.

“Tengo la convicción que la procuración de justicia debe realizarse bajo un enfoque humanista que coloque al pueblo de México en el centro de la actuación institucional, por ello la verdad, justicia y reparación constituyen principios que orientan nuestra trabajo cotidiano”, aseveró Godoy Ramos.

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Sostuvo que son principios que dan sentido de su responsabilidad frente al pueblo de México, particularmente de quienes han sido víctimas de un delito y esperan de las instituciones una respuesta profesional y eficaz.

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“Esta convicción tiene una razón muy clara, detrás de cada investigación existen personas que esperan respuestas, víctimas que reclaman atención, existen familias que tienen derecho a conocer la verdad y acceder a la justicia”, refirió la titular de la FGR.

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La fiscal Ernestina Godoy Ramos durante la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Foto: Especial

Detalló que hablar de humanismo en la procuración de justicia significa reconocer que el centro de nuestra actuación institucional son las personas y significa comprender que detrás de cada investigación existe una historia humana que exige atención, sensibilidad responsabilidad, asumir que existe la obligación permanente de respetar la dignidad y los derechos humanos.

“Durante mucho tiempo, las instituciones de justicia fueron percibidas como estructuras lejanas, complejas y, en ocasiones, ajenas a las necesidades de las personas. Hoy sabemos que la confianza del pueblo solo puede construirse cuando las instituciones somos capaces de escuchar, comprender y responder de manera efectiva a sus demandas legítimas.

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“Por ello, el nuevo modelo de procuración de justicia que impulsamos coloca al pueblo de México, a las víctimas y a sus familias en el centro de la actuación institucional”, precisó la funcionaria federal.

Abundó que quieren construir una Fiscalía que investigue con rigor científico, pero también con sensibilidad humana, combatir la impunidad con firmeza, pero siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, y que la excelencia técnica y el compromiso ético son elementos inseparables.

Godoy Ramos indicó que esta visión adquiere una dimensión mayor cuando se ejerce desde una institución autónoma como la Fiscalía.

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Destacó que la autonomía de la FGR implica responsabilidad, objetividad, profesionalismo, apego a la Constitución y a la ley.

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También investigar con independencia, actuar con legalidad, conducirse con transparencia, fortalecer la confianza pública y poner siempre la función constitucional de procurar justicia al servicio de las personas.

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“Pero autonomía no es autarquía… Tenemos que ser muy claros en que nosotros estamos coordinados cotidianamente con todo el estado mexicano, y solo así podemos dar resultados.

“Esta es la visión que inspira el plan estratégico de procuración de justicia que hemos entregado y que orienta los esfuerzos institucionales hacia la consolidación de una procuración de justicia más profesional, transparente, coordinada y sustentada en la investigación científica y la inteligencia institucional, pero también, insisto, profundamente humana, cercana a la gente y confiable”; subrayó la Fiscal.

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Dijo que para alcanzar estos objetivos necesitan instituciones fuertes, capacidades técnicas, innovación, investigación académica e inteligencia institucional, pero, sobre todo servidores públicos altamente preparados y comprometidos con los valores que sustentan el estado democrático de derecho.

“Es precisamente en este punto donde el Instituto de Ciencias Penales adquiere una importancia estratégica. En su historia, el Inacipe ha demostrado que el conocimiento es una de las herramientas más poderosas para fortalecer la justicia.

“Se ha convertido en un centro de excelencia en el ámbito de la Fiscalía que ha contribuido al desarrollo de las ciencias penales y forenses en América Latina, no solo en México. Gracias a esta trayectoria, el Inacipe se ha consolidado como una institución formadora de especialistas y generadora de conocimiento útil”, puntualizó.

em