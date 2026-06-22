Este lunes, periodistas de EL UNIVERSAL fueron reconocidos con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, considerado uno de los máximos galardones del periodismo iberoamericano, por el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos".

La investigación fue realizada por el quipo conformado por:

Miriam Ramírez

Silber Meza

Daniela Guazo

Alejandra Franco

Paola Reyes

Justin Hamel

Valente Rosas

Melissa del Bosque

Mónica Camacho

Charles Boutaud

Jack Sapoch

Charlotte Alfred

Ariadne Papagapitos

Sarah Cahlan

Arelis R. Hernández

Nadine Ajaka

Christine Armario

Natalia Jiménez

Jonathan Baran

Junne Alcantara

Imogen Piper

Elyse Samuels

El trabajo documenta el creciente número de personas que pierden la vida cada año al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Entregan premio Rey de España a periodistas de EL UNIVERSAL (22/06/2026). Foto: EFE

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El equipo de EL UNIVERSAL fue galardonado con el premio de periodismo de cooperación internacional y acción humanitaria por el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos".

El jurado valoró la labor de investigación que documenta el grave aumento de muertes por ahogamiento entre migrantes que cruzan el río Bravo hacia los Estados Unidos.

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Destacaron que el reportaje es un buen trabajo de campo, interactivo, muy actual, de una factura técnica inmejorable, con fotos impactantes y una interfaz muy buena que te sumerge en el drama.

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Miriam Ramírez y Silber Meza fueron los responsables de recibir el premio de manos del rey de España es Felipe VI.

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Durante las palabras iniciales, el director de la agencia EFE, encargada de otorgar los premios, Leandro Lamor Torres, tomó un momento para dar una dedicatoria especial a los periodistas de esta casa editorial.

"Reconocidos por vuestro trabajo sobre la letalidad de la inmigración que traen hasta nosotros el eco desgarrador de una profesión que baila en México con la vida y con la muerte a cada paso", mencionó.

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Además, Lamor Torres destacó el trabajo periodístico en México, calificándolo como un ejemplo de resistencia y compromiso debido al asesinato de al menos 200 periodistas en 20 años.

"En España la polarización y los bulos nos suben en el desconsuelo y los buenos periodistas trabajan contra estas lacras, pero amigos, amigos de México, comparado con esto con vuestro coraje palidecemos. Sois un ejemplo de compromiso, de resistencia, sois un ejemplo de libertad".

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aov/apr