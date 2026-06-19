Culiacán. - Las autoridades judiciales investigan el ataque a balazos de padre e hija embarazada en la colonia Loma de Rodriguera, en la parte norte de la capital del estado, en cuyo atentado, el adulto de nombre Gilberto “N” de 47 años resultó muerto de varios disparos.

Los elementos federales y estatales atendieron un reporte de detonaciones de armas de fuego en el interior de una vivienda ubicada en una calle de terracería en la colonia Loma de Rodriguera, por lo que al llevar al inmueble, encontraron a padre e hija tirados en el suelo.

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El personal de la Cruz Roja que arribó al sitio para atender la emergencia determinó que el señor de nombre Gilberto “N”, de 47 años, había muerto de varios disparos de arma de fuego, en tanto que su hija con un embarazo avanzado de nombre Erika “N”, de 26 años, presentaba una lesión en una de sus piernas.

La joven en estado de gravidez tuvo que ser trasladada a un hospital a causa de la herida de bala que presentó en una de sus piernas y por el estado de crisis en que fue encontrada a causa del ingreso de hombres armados a su vivienda los cuales los atacaron.

El personal de la Fiscalía General del Estado recabó evidencias y testimonios sobre este hecho para integrar una carpeta de investigación que los lleve a identificar a los presuntos responsables de este ataque a padre e hija.

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