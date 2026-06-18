[Publicidad]
Culiacán, Sin a 18 de junio. - Al asistir el cambio de mando de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que van a estar siempre en coordinación para mejorar la seguridad de Sinaloa.
Durante la ceremonia de protocolo militar, el Oficial Mayor de la secretaria de la Defensa Nacional, el general de división de Guardia Nacional, Hernán Cortes Hernández, le tomó la protesta de Ley al nuevo comandante, al general Alejandro Vargas González.
En el evento celebrado en la ciudad de Mazatlán, la mandataria estatal interina dio la bienvenida al general Vargas y estableció que van a seguir trabajar de la misma manera en la mesa institucional y en la de seguridad que se realizan todos los días.
Lee también CNTE toman casetas de peaje en Chiapas; permiten paso de unidades a cambio del pago de una cuota menor a la tarifa establecida
Citó que este cambio al interior de la Tercera Región Militar obedece a los criterios de los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son los que deciden los relevos en los distintos cuarteles y el tiempo que permanecen en los cargos los comandantes.
En este relevo, se dio a conocer que el general Vargas González, cuenta con una trayectoria de 44 años ininterrumpidos al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, que iniciaron al egresar del Heroico Colegio Militar el primero de septiembre de 1982.
[Publicidad]
Previo a su nuevo nombramiento, se desempeñó como comandante de la Séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anteriormente como comandante de la Décima Zona Militar en el Estado de Durango, y en la Décima Zona Militar, en Guadalupe, en el Estado de Zacatecas.
Gasolineros de Oaxaca continúan en la incertidumbre por toma de terminal de Pemex; se registran 15 estaciones sin combustible este jueves
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Autopistas
Cuáles son las 3 nuevas marcas de scooters de renta en CDMX
Estados
Un ciervo y un yak, especies del Zoológico de León, infectados con gusano barrenador; patronato del parque fortalece protocolos
Universal Deportes
Mundial 2026: Horario y canales para ver EN VIVO HOY Escocia vs Marruecos
Mundo
Polonia retira máxima condecoración a Zelensky; disputa por homenaje a grupo militar agrava tensiones bilaterales
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco
Agustín Elías
¿Benjamín Gil dirigirá a México? Juego de Estrellas LMB 2026 reaviva la incógnita
Espectáculos
Belinda admite que casi no tiene amigos verdaderos y cuenta quiénes la acompañan