La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitió una alerta en la que advirtió que volverán a registrarse lluvias y tormentas eléctricas sobre territorio oaxaqueño durante esta tarde y parte de la noche.

Las lluvias y tormentas, previó, ocurrirán entre las 15:00 y 21:00 horas de hoy, y explicó que estas condiciones atmosférica estará influenciada por la entrada de humedad del pacífico asociada a sistemas atmosféricos activos en la región y al paso de la Onda Tropical No.8.

Esto favorecerá, informó, la ocurrencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento a su paso.

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“Se prevén acumulados de lluvia entre 20 a 50 milímetros en cortos periodos de tiempo, con registros mayores en zonas montañosas de la Sierra Sur, Mixteca y algunos municipios de Valles Centrales y Costa”.

Lo anterior, señaló, incrementa el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables y terrenos saturados.

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Protección Civil recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos, quebradas o calles inundadas, y extremar las medidas de seguridad durante tormenta eléctrica.