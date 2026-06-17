Naucalpan, Méx.- Al menos 27 municipios del Estado de México registraron inundaciones y encharcamientos durante el primer mes de la temporada de lluvias, informó la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

De acuerdo con la CAEM, las precipitaciones provocaron 99 encharcamientos que fueron atendidos en Atlacomulco, Ecatepec, Acolman, Tenancingo, La Paz, Coacalco, Tultitlán, Metepec, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Valle, Jocotitlán, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Calimaya, Chapultepec, Cuautitlán México, Chiautla, Tezoyuca, San Mateo Atenco, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Las lluvias afectaron el interior de siete viviendas en Chalco, Atlacomulco y Huixquilucan, donde 28 habitantes recibieron atención por parte de las autoridades, de acuerdo con el reporte.

De acuerdo con la CAEM, las precipitaciones provocaron 99 encharcamientos. Foto: Especial

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En Huixquilucan, personal de la CAEM realizó la extracción de agua, así como el lavado y desinfección de cuatro cisternas de agua potable.

Además, brindó apoyo en tres hospitales e instituciones ubicados en Atlacomulco, Cuautitlán México y Tultitlán para mantener la operación de los servicios.

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La CAEM señaló que mantiene vigilancia de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura hidráulica en coordinación con los municipios para atender contingencias durante la temporada de lluvias.

La CAEM señaló que mantiene vigilancia de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura hidráulica. Foto: Especial

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Finalmente, se reiteró el llamado a la población a no tirar basura en calles, coladeras y cuerpos de agua para evitar obstrucciones en el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones y encharcamientos.

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