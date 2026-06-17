Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez con sede en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl vinculó a proceso a Francisco Iván “N” por el delito de feminicidio en agravio de Miriam, de 23 años, quien era su expareja sentimental y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó las pruebas necesarias para que el impartidor de justicia considerara su probable responsabilidad en el crimen.

De acuerdo a la investigación iniciada por la fiscalía mexiquense, se estableció que el pasado 13 de junio, la víctima y el ahora imputado se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Santa María Nativitas del municipio de Chimalhuacán, momento en el que inician una discusión, por lo que este sujeto la habría agredido físicamente con un objeto punzocortante en el cuello, lo que ocasionó que la víctima perdiera la vida a consecuencia de una hemorragia aguda.

Luego de ser capturado, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Al darse cuenta de lo que hizo, el hombre salió del inmueble para darse a la fuga.

Con el avance en las investigaciones, la FGJEM solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de este sujeto por su posible participación en el delito de feminicidio.

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Con el análisis de geolocalización celular, fue posible ubicar a Francisco Iván “N”, en la colonia San Nicolás Tlaminca del municipio de Texcoco, lugar al que habría huido después de atacar a Miriam, por lo que agentes de la Policía de Investigación y de la Policía Municipal de Chimalhuacán realizaron un despliegue operativo que permitió su detención.

Podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión. Foto: iStock

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Luego de ser capturado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual, tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía estatal determinó su vinculación a proceso.

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Además, estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

En caso de ser encontrado responsable, podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.

vr/cr