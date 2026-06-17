La Policía de la Ciudad de México detuvo a un joven de 24 años de edad, señalado de ofrecer una acreditación para entrar a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, en el Estadio de la Ciudad de México.

El sujeto fue capturado mediante una denuncia realizada por un representante del área jurídica de la FIFA, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

El denunciante pidió el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar, quienes vigilaban en inmediaciones del estadio.

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Tras encontrarse en un punto de la Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula, el representante dijo a los uniformados que se había ubicado a una persona que a través de las redes sociales ofrecía la acreditación en renta.

De acuerdo con el denunciante, el sospechoso fue al Estadio de la Ciudad de México para reactivar su pase, por lo que el personal de la organización lo retuvo.

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Los policías detuvieron al joven y los presentaron ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

LL