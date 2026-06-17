[Publicidad]
La Policía de la Ciudad de México detuvo a un joven de 24 años de edad, señalado de ofrecer una acreditación para entrar a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, en el Estadio de la Ciudad de México.
El sujeto fue capturado mediante una denuncia realizada por un representante del área jurídica de la FIFA, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
El denunciante pidió el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar, quienes vigilaban en inmediaciones del estadio.
Lee también "¿Ya qué hace uno?”; usuarios sufren retrasos por cierres de L2 del Metro
Tras encontrarse en un punto de la Calzada de Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula, el representante dijo a los uniformados que se había ubicado a una persona que a través de las redes sociales ofrecía la acreditación en renta.
De acuerdo con el denunciante, el sospechoso fue al Estadio de la Ciudad de México para reactivar su pase, por lo que el personal de la organización lo retuvo.
[Publicidad]
Los policías detuvieron al joven y los presentaron ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Embajada de EU alerta por adulteración de bebidas durante el Mundial; "estadounidenses han sido víctimas de delitos", advierte
Mundo
Avalancha sepulta a montañista mexicano y a su esposa en Perú; sobreviven un compañero de expedición
Estados
Abelina López solicita licencia como alcaldesa de Acapulco; busca candidatura para coordinar los Comités de Defensa de la 4T en Guerrero
Descubre y Compra
¿Cansado de dormir mal?; compra el colchón matrimonial Zinus Cooling Essential por menos de 2 mil 400 pesos
Al día
Celebra el Día del Padre con una buena función de lucha libre en Cuajimalpa
Espectáculos
Ohana significa familia y la familia nunca te abandona, fallece Daveigh Chase actriz que dio voz a Lilo
Espectáculos
¡Con picardía mundialista! Sandra Cuevas acepta comparación con La Chiquitibum de México 86
Fútbol
¡Mamá sí irá al Mundial! EU destraba visa de la madre del portero de Cabo Verde