¡Bienvenido 'hongosto'! Ya comenzó el mejor mes del año para conocer y recolectar una gran variedad de hongos que aparecen en los bosques de México durante la temporada de lluvias.

En muchos destinos ya han aparecido con sus curiosas formas y colores, e incluso en ciertos lugares son el motivo principal para experiencias que incluyen caminatas y comidas especiales.

Una de ellas sucede en un bosque del Edomex, a hora y media de la CDMX.

¿Dónde se hace la caminata para recoger hongos?

La caminata para recoger hongos la organiza Cubo, una especie de restaurante/experiencia gastronómica que se ubica en un entorno rodeado de 8 hectáreas de bosque del Edomex, específicamente en el municipio de Jilotzingo.

Fotos: Cubo

Se trata de una casa en forma de cubo de estilo contemporáneo, donde se ofrecen rutas de senderismo y comidas especiales, dependiendo de la temporada.

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Se encuentra cerca de los pueblos de Santa María Mazatla y San Miguel Tecpan, aproximadamente a 1 hora y 30 minutos del centro de la CDMX (puede ser menos, dependiendo del tráfico).

¿Cómo es la caminata para recoger hongos?

La experiencia de hongos de Cubo consiste en una ruta de senderismo a través de bosques muy bien conservados, donde nacen una gran variedad de hongos, la gran mayoría de ellos comestibles.

Además de darte un respiro de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, un guía experto te acompañará en todo momento para explicarte los detalles de cada especie, incluido su sabor.

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Fotos: Cubo

Conocerás hongos como las orejas, duraznillos, cemitas, escobetillas, morillas, clavitos y muchos más. Algunos son bastante grandes e incluso tienen colores muy llamativos (azules, naranjas y rojos).

Una vez que las canastas se hayan llenado de estas delicias, tomarán rumbo a la casa cúbica, donde un chef los cocinará y ofrecerá un desayuno al aire libre.

¿Cuándo son las caminatas para recoger hongos?

De acuerdo con las redes sociales de Cubo, las caminatas para recoger hongos están disponibles todos los domingos de agosto, de 10:30 a.m. a 2:00 p.m.

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Fotos: Cubo

¿Cuánto cuesta la caminata para recoger hongos?

El costo de las caminatas para recoger hongos en el bosque del Edomex es de $1,900 pesos por persona.

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Incluye guía y desayuno.

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Instagram: @cubo.mx

WhatsApp: (518) 405 9945.

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