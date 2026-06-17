Ante el cierre de seis estaciones de la línea 2 del Metro, debido a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), usuarios tuvieron retrasos en sus traslados, sobre todo para ir hacia el Centro Histórico.

La mañana de este día, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre de las estaciones Allende, Pino Suárez, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo de la línea 2, por lo que no hubo ascenso ni descenso de pasajeros.

Debido a esto, algunos pasajeros que iban con dirección a Taxqueña se vieron afectados. Julia, una capitalina que originalmente iba a bajar en Metro Bellas Artes para trabajar, esperó en el vagón hasta la estación San Antonio Abad, debido a que no hubo oportunidad de bajar antes, lo que significó ir tarde a su compromiso.

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“No, pues nada más escuché ya en el tren que decían que la próxima estación no tendrá servicio, y la próxima estación no tendrá servicio, ¿ya qué hace uno?”, comentó.

Usuarios sufren retrasos por cierres de L2 del Metro. Foto: especial

Algunas pasajeras del vagón de mujeres que se encontraban en la estación Hidalgo alcanzaron a bajar antes de que se cerraran las puertas, al momento en que escucharon que no habría servicio en la siguiente estación. Otras tuvieron que seguir varias estaciones y luego tomar otra ruta para llegar a sus destinos.

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Cerca de las 10:00 horas, se anunció también el cierre de la estación Hidalgo, de la Línea 3, debido a las protestas, lo que dejó a varias personas sin la posibilidad de salir en ese punto.

mahc/LL