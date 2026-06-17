Metrópoli | 17-06-26 | 09:15 | Actualizada | 17-06-26 | 09:15 |

El director del () , Adrián Rubalcava, informó que se suspendió el servicio en dos estaciones de la por la presencia de manifestantes.

En redes sociales, el director del Metro señaló que las estaciones Pino Suárez y Allende permanecerán cerradas hasta que las condiciones lo permitan.

“Personal del Metro se mantiene atento para restablecer el acceso en cuanto las condiciones lo permitan. Les recomiendo tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, comunicó.

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Rubalcava añadió que la estación Bellas Artes de la Línea 2 también suspendió servicio de manera temporal por la presencia de manifestantes.

Reiteró que personal del Metro se mantiene atento para restablecer el acceso en cuanto las condiciones lo permitan.

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Al cierre temporal se suma la estación Hidalgo de la Línea 3 del Metro.

¿Cómo opera la Línea 2 del Metro?

Las estaciones Allende, Pino Suárez, Chabacano, así como Zócalo/Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar al , se puede utilizar San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 del Metro.

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mahc/LL

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