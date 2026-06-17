El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que se suspendió el servicio en dos estaciones de la Línea 2 por la presencia de manifestantes.

En redes sociales, el director del Metro señaló que las estaciones Pino Suárez y Allende permanecerán cerradas hasta que las condiciones lo permitan.

“Personal del Metro se mantiene atento para restablecer el acceso en cuanto las condiciones lo permitan. Les recomiendo tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, comunicó.

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Rubalcava añadió que la estación Bellas Artes de la Línea 2 también suspendió servicio de manera temporal por la presencia de manifestantes.

Reiteró que personal del Metro se mantiene atento para restablecer el acceso en cuanto las condiciones lo permitan.

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Al cierre temporal se suma la estación Hidalgo de la Línea 3 del Metro.

¿Cómo opera la Línea 2 del Metro?

Las estaciones Allende, Pino Suárez, Chabacano, así como Zócalo/Tenochtitlan, Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, se puede utilizar San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 del Metro.

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mahc/LL