El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial SSCCDMX) informó que, debido a una movilización en las inmediaciones de la calzada Acoxpa y la Avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, en la alcaldía Tlalpan, habrá afectaciones viales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC CDMX), la concentración se llevará a cabo alrededor de las 10:00 horas, por lo que recomienda prevenir tiempos de traslado.

Por medio de su cuenta de X, la SSC indicó que, debido a las posibles afectaciones, se utilicen alternativas como:

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Avenida División del Norte

Canal de Miramontes

Calzada del Hueso

Calle San Juan de Dios

Anillo Periférico

La Secretaría apuntó que se mantiene al tanto de las movilizaciones en caso de un posible cambio de ruta u otras afectaciones.

Señaló que mantendrán informados a los usuarios por medio de sus canales oficiales en redes sociales.

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La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la calzada #Acoxpa y la avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, en la alcaldía Tlalpan, la @SSC_CDMX recomienda prevenir los tiempos de… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

mahc/LL