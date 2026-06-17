Metrópoli | 17-06-26 | 08:06 | Actualizada | 17-06-26 | 08:06 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () informó que, debido a una movilización en las inmediaciones de la calzada Acoxpa y la Avenida Acoxpa, en la colonia Vergel del Sur, en la alcaldía Tlalpan, habrá afectaciones viales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (), la concentración se llevará a cabo alrededor de las 10:00 horas, por lo que recomienda prevenir tiempos de traslado.

Por medio de su cuenta de X, la SSC indicó que, debido a las posibles afectaciones, se utilicen como:

Lee también

  • Avenida División del Norte
  • Canal de Miramontes
  • Calzada del Hueso
  • Calle San Juan de Dios
  • Anillo Periférico

La Secretaría apuntó que se mantiene al tanto de las en caso de un posible cambio de ruta u otras afectaciones.

Señaló que mantendrán informados a los usuarios por medio de sus canales oficiales en redes sociales.

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mahc/LL

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